Al via il 55° Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”

Si è svolta giovedì 12 maggio la conferenza stampa di presentazione della 55esima edizione del Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, alla quale sono intervenuti l’assessore alla Cultura Antonella ULIANA, il direttore artistico del Concorso Carlo BERLESE, il Presidente FENIARCO Ettore GALVANI, il General manager FENIARCO Marco FORNASIER, il Presidente ASAC Alessandro RASCHI, il presidente del Consorzio di Tutela Prosecco DOC Stefano ZANETTE e il Vice Presidente di Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo Flavio SALVADOR.

IL CONCORSO IN PRESENZA E ONLINE

L’ingresso per assistere in presenza al Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” è libero. La prenotazione è obbligatoria per il concerto del Coro Giovanile Italiano e per il Concerto Finale contattando lo IAT Vittorio Veneto / Orari: lun-sab 9.30-12.30, 15.00-18.00 dom 9.30-12.30

+39 0438 57243 - iat@comune.vittorio-veneto.tv.it

La diffusione in diretta web del Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” sui canali social del Comune di Vittorio Veneto, grazie al fondamentale apporto del Consorzio di Tutela Prosecco DOC, permetterà poi a tutti gli interessati di seguire a distanza le fasi del Concorso.

La trasmissione sarà visibile sui seguenti canali digitali: