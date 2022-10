Prima "Marcia in rosa" dei Laghi

Dopo il convegno tenutosi nei giorni scorsi in Biblioteca Civica con grande partecipazione sul tema “Dall’alimentazione alla fisioterapia, il recupero del paziente oncologico”, la delegazione vittoriese della Lilt nell’ambito della 30.ma campagna nazionale “Nastro rosa” e l’ottobre in rosa, si sta preparando per l’organizzazione della 1. Marcia in rosa dei Laghi denominata “I laghi in rosa” programmata per il 30 ottobre con partenza alle 9 dalla località Livelet.

Un percorso inedito come hanno potuto confermare anche i primi cittadini di Revine Lago e Tarzo che stanno dando il supporto con il patrocinio, si snoderà tutto attorno ai laghi, in un contesto paesaggistico e ambientale incantevole sul territorio dell’Unesco. Sono aperte le iscrizioni, e per i primi 500 partecipanti sarà pure consegnata una Tshirt dell’evento, basterà presentarsi alla sede Lilt di via Mascagni a Vittorio Veneto dove sarà possibile iscriversi.

Si tratta di una marcia non competitiva ovviamente con il supporto tecnico della Asd Atletica Vittorio Veneto, ma che servirà sostanzialmente per una raccolta fondi utile all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei malati oncologici per ogni loro esigenza e terapia, un servizio assolutamente apprezzato e di grande solidarietà.

Previsti punti di ristoro gestiti dai volontari dell’associazione che prevedono un grande numero di iscrizioni. La 1. Marcia dei Laghi sarà l’iniziativa che chiuderà in bellezza il mese di Ottobre in Rosa durante il quale, oltre al convegno sono in atto anche le visite senologiche gratuite nelle giornate di sabato negli ambulatori di Refrontolo, Cappella Maggiore e della sede Lilt di via Mascagni. Sabato a Refrontolo alla prima giornata di visite senologiche numerose donne (tutte di età inferiore ai 49 anni, perché oltre rientrano nei normali programmi di screening dell'ulss 2) si sono presentate nell'arco della mattinata al dottor Christian Rizzetto, senologo dell'ospedale di Treviso, per la visita che si è svolta nell'ambulatorio messo a disposizione del Comune. Questo fine settimana è la volta di Cappella Maggiore, mentre il 22 e 29 ottobre si svolgeranno nell’ambulatorio Lilt sempre dalle 9.30 alle 11.30.