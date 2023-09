8^ Festa della Madonna del Landro di Collón: domenica 10 settembre a Fais di Vittorio Veneto

Nata su iniziativa dello scrittore ed esperto escursionista Giovanni Carraro, la festa della Madonna del Landro di Collón è diventata negli anni una tappa di fine estate attesa e partecipata dai tanti appassionati di montagna. Anche quest’anno, grazie al supporto delle associazioni Val Lapisina Iniziativa, Asd Pescatori liberi di Vittorio Veneto e del settimanale L’Azione, il ritrovo è programmato per domenica 10 settembre.

La grotta, posta lungo il sentiero “Troi de le Casere” n. 985 che da Borgo Collón conduce a F.lla Zoppei, è raggiungibile a piedi partendo da Borgo Collón, dopo aver lasciato l’auto a Fais di Vittorio Veneto. “Si tratta di un sentiero ripido – ricorda Carraro – per il quale è consigliabile l’uso di una scarpa da montagna, ma che, come tutti i sentieri montani, offre scorci particolari e soprattutto porta ad uno spiazzo dove è possibile sostare per una pausa rigenerante”. Ed è proprio per questo che anni fa Carraro scelse questo piccolo anfratto naturale per farne un luogo di preghiera e meditazione, anche grazie alla collocazione di una statua della Madonna, ricevuto in dono, all’interno di una struttura in ferro battuto realizzata da un artigiano di Lorenzago, Francesco Piazza, che ha eseguito molti lavori simili, anche per i Pontefici.

Il programma dell’ottava festa della Madonna del Landro del Collón prevede alle 10.30 il raduno presso la grotta, alle ore 11.00 la S. Messa celebrata da don Alessio Magoga, direttore de L’Azione, e alle 12.30 il ritorno al Borgo per un rinfresco conclusivo. Gli organizzatori ricordano che l’ingresso è libero e che in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Info: prealpivenete@gmail.com.