L'Ottobre in rosa della Lilt a Vittorio Veneto, domenica si comincia con la Passeggiata rosa

Come ogni anno incombono le iniziative dell’”Ottobre in rosa”, 31.ma campagna nazionale “Nastro rosa”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, e anche la delegazione di Vittorio Veneto ha messo in cantiere parecchie opportunità e occasioni di avvicinarsi ad una realtà di volontariato molto attiva. Intanto si comincia con le visite senologiche gratuite tutti i sabati di ottobre. Sono destinate in particolare alle donne che non hanno mai effettuato un controllo. Quest’anno da sabato 7 ottobre si comincia nella sede del gruppo Ana di Revine Lago; il sabato successivo, 14 ottobre, sarà la volta di Sarmede, e le visite si svolgeranno nei locali messi a disposizione dal Comune in municipio; i sabati successivi, 21 e 28 ottobre gli appuntamenti saranno nella sede della Lilt in via Mascagni.

Le visite saranno effettuate da medici chirughi senologi dell’Ulss previa prenotazione obbligatoria da effettuare alla segreteria Lilt al numero 0438 560042 per Revine e Vittorio Veneto. Per le prenotazioni a Sarmede dove l’ambulatorio sarà allestito nella sala consigliare di Piazza Marconi basta telefonare alla segreteria del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0438 582740.

Ma la prima iniziativa dell’Ottobre in Rosa incombe già per domenica 1 ottobre con l’inedita “Passeggiata in rosa”, aperta a tutti e che partirà da piazza Flaminio, e transitando per le vie del centro arriverà al centro Victoria sport di via De Nadai a Costa, dove sarà servito un aperitivo ai partecipanti e illustrate le iniziative del mese. A tutti i partecipanti verrà donato un giubbetto rigorosamente rosa da indossare per la passeggiata. E’ possibile prenotarlo telefonando allo 0438 560042. La passeggiata in rosa partirà alle 18 da Piazza Flaminio con arrivo alle 19 al centro Victoria. Seguirà l’aperitivo.

Da sottolineare anche l’importante convegno, che nell’occasione non manca mai, programmato per venerdì 6 ottobre che si svolgerà all’auditorium Battistella Moccia di Pieve di Soligo con ingresso libero. Il titolo sarà “Tumori al seno, come prevenirli” con intervento della dottoressa Nicoletta La Mura, dirigente medico oncologo dell’Ospedale di Vittorio Veneto.