MIAIDEA, specializzata in eventi squisitamente enogastronomici, propone dal 24 al 26 di Maggio tre giorni di festa alimentare con ristorazione e commercio, in su due piazze, adiacenti, a Pieve Di Soligo:

In Piazza Caduti nei Lager la Ristorazione con tutte le specialità enogastronomiche Pugliesi di "VIVA LA PUGLIA" accompagnate da spettacolo con danza popolare in costume con la Pizzica salentina ed i concerti con musica ed artisti originari del pugliesi.

In Piazza XX Vittorio Emanuele 2°, il Commercio con il MIA, Mercato Italiano Alimentare, saranno presenti circa 25 stand con le specialità alimentari tipiche Regionali, presenti stand da tutta la Penisola....

Espone il vivaista ECOLOMB con piante, fiori Erbe officinali ed alberi da frutta, pronto a divulgare consigli per la cura del giardino.

Il 25 maggio, in centro, sulla via principale che costeggia Piazza Emanuele 2°, passerà il giro di Italia, la veicolazione sarà ridotta per l'evento.

Operativi tutto il Week End, dal Venerdì alla Domenica, dalle 9 alle 24, entrata gratuita.