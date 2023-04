“Voci infinite” - Settimana formativa della musica e del teatro

Giunge alla quinta edizione la “Settimana formativa della musica e del teatro” ideata e organizzata dalla scuola di musica e di teatro “Ennio Morricone”: l’appuntamento a Vittorio Veneto, al Campus San Giuseppe, è dal 19 al 29 aprile. Sei gli incontri in programma, tra workshop, seminari e lezioni concerto, con personalità della musica e del teatro. Filo conduttore di questa edizione è il tema “Voci infinite”.

«Nata come proposta educativa per gli allievi della scuola di musica e teatro, nelle ultime tre edizioni la Settimana formativa si è aperta anche ad un pubblico esterno ricevendo un crescente interesse e apprezzamento – testimonia Michele Borsoi, direttore artistico della scuola e della settimana formativa -. Novità di quest’anno è che i sei appuntamenti anziché essere concentrati in un’unica settimana, verranno distribuiti nell’arco di due settimane, così da agevolare chi vuole partecipare a tutti gli incontri».

Tema dell’edizione 2023 è “Voci infinite”, titolo che «rimanda all’idea di un ricercare continuo e mai finito, in un rapporto dialettico tra culture e linguaggi apparentemente diversi, volto alla ricerca dell’armonia e della bellezza – spiega Borsoi -. Idealmente l’edizione di quest’anno è dedicata a Ryuichi Sakamoto, compositore giapponese che ci ha lasciati pochi giorni fa e che proprio nel dialogo e sintesi tra oriente e occidente, tra cultura alta e cultura bassa è stato uno dei grandi interpreti dell’arte degli ultimi cinquant’anni».

La “Settimana formativa della musica e del teatro” si aprirà mercoledì 19 aprile, alle 14.30 e alle 20.30, con il laboratorio “Il suono della cultura sorda” con Anna Chiara Carlet e Fabio Zamparo, che proporranno un focus sulla percezione del suono da parte delle persone sorde. Si prosegue venerdì 21 aprile, alle 20.30, con la lezione concerto “Il fiato magico” con i flautisti Federica Feltrin e Sandro Del Duca, che presenteranno una serie di strumenti a fiato provenienti da ogni parte del mondo, e sabato 22 aprile, alle 20.30, altra lezione concerto sul tema “Essere chitarristi negli anni 2000” con Vanny Tonon, chitarrista vittoriese e già allievo della scuola di musica “Morricone” che, grazie alla sua tecnica, è diventato testimonial di importanti marchi internazionali.

Mercoledì 26 aprile, alle 16.30, un laboratorio di body percussion per i bambini “Musica che si vede, danza che si sente” tenuto da Daniele Pinato, percussionista, polistrumentista e musicoterapista padovano, mentre giovedì 27 aprile alle 20.30 lezione concerto “Il fortepiano tra ‘700 e ‘800” con Michele Bolla che, alternandosi sul palco su due fortepiano, proporrà un viaggio tra i modelli sonori dei compositori tra la seconda metà del ‘700 e il primo romanticismo. Chiude sabato 29 aprile, alle 20.30, la lezione concerto “La musica e le parole” con Gerardo Pozzi, cantautore e vincitore di molti riconoscimenti nazionali legati alla canzone d’autore, che testimonierà, racconterà e suonerà l’intricato rapporto tra vita, musica e parole.

Tutti gli eventi si tengono nell’aula magna del Campus San Giuseppe di via Cenedese 2 (per informazioni e prenotazioni 388 3809103). Maggiori dettagli e aggiornamenti sui singoli incontri si possono consultare sulla pagina Facebook “Scuola di Musica Ennio Morricone” (https://www.facebook.com/scuolamusicaennio).

«Siamo convinti che oggi una scuola come la nostra, oltre ad insegnare le classiche materie legate alla musica e al teatro, debba porsi sempre di più come operatore culturale – sottolinea Borsoi -. In primo luogo nei confronti dei nostri allievi per offrire loro una proposta formativa che sia il più stimolante e completa possibile, ma anche nei confronti della cittadinanza tutta. È un impegno che l’Istituto Suore Figlie San Giuseppe del Caburlotto insieme ai suoi collaboratori portano avanti già da diverso tempo con molti sacrifici, ma che si vuole perseguire con tutte le nostre forze».