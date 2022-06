"Volevo solo scriverti accanto"

Torna il festival Robe da Mati con la poesia di Vasco Mirandola e le musiche del maestro Ivan Tibolla.

Quando le parole diventano scena, ritratto, figura estrapolata dal paesaggio circostante, reale e ideale insieme. Una somma di storie in cui ritrovarsi, perché comune, condivisa, è la conoscenza di sé che sempre si rinnova: nei pensieri, nei gesti, nei ricordi. Un’umanità, quella raccontata da Mirandola, che non ha timore di mostrarsi e che si può quasi toccare.

è attore e poeta. Lavora nel teatro, nel cinema (premio Oscar con di Gabriele Salvatores, con Carlo Mazzacurati ne

e ?? ????? ?????, per citarnealcuni).

Ha pubblicato i libri di aforismi e poesie, ha scritto per la rivista e per il quotidiano di Padova.

Da alcuni anni si occupa in particolare della diffusione della poesia attraverso laboratori di lettura, reading e spettacoli che utilizzano vari linguaggi: teatro-danza, concerti poetici, conferenze poetiche, video-poesie.

Ingresso a offerta libera.