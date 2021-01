Wagashi: lezione sulla pasticceria giapponese

Domenica 17 gennaio inizia ilpercorso alla scoperta della pasticceria giapponese, assieme a Kinu Yukawa. Una serie di lezioni in esclusiva per Patreon, per imparare i segreti dei wagashi, i dolci tradizionali giapponesi.



Domenica 17 gennaio 2021, ore 11.00 (90 minuti) – Lezione 1



- Preparazione dell’anko 餡こ (marmellata di fagioli rossi azuki): il classico ripieno dei dolci giapponesi. Impareremo a prepararlo da zero!

- Gyuhi 求肥: il gyuhi è un tipo di mochi, più morbido al tatto e di solito mangiato in occasioni speciali. E’ tra le basi di un altro dolce che andremo ad imparare: il nerikiri;

- Strawberry Daifuku: è una variante del più famoso dolce giapponese, il mochi. Dolce giapponese a base di farina di riso, marmellata di fagioli rossi azuki e fragole fresche, è perfetto da accompagnare al tè pomeridiano o a una cena nipponica;

- Mochi gelato.



I corsi assieme a Kinu Yukawa sono un’esclusiva dedicata ai nostri patrons Momiji (20,00€ al mese) e Shogatsu (50,00€ al mese). Per poter partecipare ai suoi corsi è necessario diventare patrons su https://www.patreon.com/ikiya. Non è prevista alcuna iscrizione al di fuori di questo metodo.



Se siete interessati solo alle registrazioni, potete diventare patrons Matsuri (10,00€ al mese) per accedere al nostro archivio online di lezioni di cucina giapponese, inclusa questa.