Walking in the moonlight | Monte Pizzoc

Walking in the MOONLIGHT è una serie di esperienze pensate per poter esplorare i luoghi inediti delle Prealpi Trevigiane in una luce particolare: quella della luna piena.



??????? ?? ??????, l'escursione di quest’estate ci condurrà a ridosso della magica Foresta del Cansiglio, sul Monte Pizzoc.

?Il Percorso: accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Alessio Faraon, percorreremo un anello a ridosso del monte, che regala una delle viste più incantevoli del territorio prealpino. La vista spazierà dalle vette dell’Alpago alle Dolomiti, fino alla Vallata e alla Val Lapisina, con i loro incantevoli laghetti che si coloreranno di bagliori argentei con il riflesso lunare.

?La cena: ammireremo il tramonto che si cala in queste valli e in queste cime, salutando il sole e accogliendo la prima luna piena dell’estate! Nell’attesa ci attenderà una gustosa cena a base di prodotti locali al Rifugio Città di Vittorio Veneto.

?L'osservazione del cielo: al termine dell’esperienza gli Astrofili di Vittorio Veneto ci faranno ammirare da vicino la protagonista della serata, immergerci nelle meraviglie dell'universo, fra stelle, pianeti e costellazioni.



? Dettagli dell'Evento:

* Data: sabato 22 giugno 2024

* Ora di Partenza: 18.00

* Ritrovo: ore 17.15 "a valle" (il luogo esatto verrà comunicato ai partecipanti) oppure ore 17.45 in rifugio

* Itinerario: lunghezza 6,5 km circa | difficoltà intermedia, adatto anche ai ragazzi con buon passo | dislivello +150mt

- il percorso può subire variazioni a seconda delle condizioni del sentiero -



Si consiglia: abiti comodi, possibilmente a strati, scarpe da trekking (no suola piatta), acqua e snack. Portare una torcia frontale/pila.



Quota di partecipazione: € 36 adulti | € 22 ragazzi 10 - 17 anni

Comprende: escursione con guida ambientale escursionistica, cena in rifugio (piatto unico - pastin o formaggio alla piastra, polenta e funghi -, calice di vino e acqua), osservazione del cielo con telescopio e assicurazione.



Gli amici a quattro zampe sono benvenuti!



- IN CASO DI MALTEMPO l'esperienza verrà annullata (comunicazione entro 24h dall'inizio) con rimborso della quota oppure con l'emissione del buono valore corrispondente da utilizzare per la data successiva -



Modalità di partecipazione

L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata a questo link: https://bit.ly/Walkinginthemoonlight



Per maggiori informazioni contattaci!

email: experience@riveandmore.com

tel: +39 345 1887040 (anche whatsapp)

Vi daremo appuntamento ogni prima luna piena della stagione per un'esperienza unica: camminando fra i boschi e i pascoli con le ultime ore di luce del giorno e aspettando il sorgere della luna. Dal Monte Grappa al Cansiglio, le location delle passeggiate varieranno secondo il periodo dell'anno che più le valorizza.