Walking in the moonlight nelle Prealpi trevigiane

Walking in the Moonlight è una nuova serie di esperienze pensate per poter esplorare i luoghi inediti delle Prealpi trevigiane in una luce particolare: quella della luna piena. Un momento unico per celebrare questo particolare satellite che ci accompagna nella notte e che, a detta di tradizioni e leggende, è in grado di influenzare diversi aspetti della nostra vita: dalle nascite, ai raccolti, al taglio di capelli.

Appuntamento ogni prima luna piena della stagione per un'esperienza unica: camminando fra i boschi e i pascoli con le ultime ore di luce del giorno e aspettando il sorgere della luna. Dal Monte Grappa al Cansiglio, le location delle passeggiate varieranno secondo il periodo dell'anno che più le valorizza. L'esperienza del 28 dicembre ci porta nell’incantevole cornice di Pian delle Femene, a pochi chilometri a nord di Revine Lago, al confine con la provincia di Belluno.

Il percorso

Il percorso: accompagnati da una guida ambientale escursionistica del luogo, ci inoltreremo fra boschi silenziosi e valli sconfinate, attendendo il calare del sole e l’arrivo della luna. Esploreremo i paesaggi unici che circondano il Pian delle Femene, una delle aree più iconiche e ricche in biodiversità delle nostre Prealpi. Apericena: al termine della passeggiata, ci aspetta una sosta all’agriturismo Casera Vecia, recentemente rinnovato per regalare agli ospiti un’atmosfera ancora più calda e accogliente. Riscaldandoci attorno al fuoco, assaporeremo un delizioso apericena preparato con prodotti locali. Osservazione del Cielo: dopo il ristoro, l'osservazione del cielo stellato a cura degli Astrofili di Vittorio Veneto Lontani dalle luci della città, ci immergeremo nelle meraviglie dell'universo.

Dettagli dell'evento

Giovedì 28 dicembre, alle 16.30. Itinerario: lunghezza 7 chilometri circa, difficoltà intermedia, adatto anche ai ragazzi con buon passo, dislivello 250 metri. Si consiglia: abiti comodi, possibilmente a strati, scarpe da trekking (no suola piatta), acqua e snack. Portare una torcia frontale/pila. Quota di partecipazione: 32 euro adulti, 20 euro ragazzi dai 10 ai 17 anni. Comprende: escursione con guida ambientale escursionistica, apericena all'agriturismo Casera Vecia, osservazione del cielo con telescopio a cura dell’Ass. Astrofili di Vittorio Veneto e assicurazione. Modalità di partecipazione: l'iscrizione è obbligatoria e va effettuata a questo link

Qualora dovesse nevicare, la passeggiata diventa una ciaspolata! A disposizione ciaspole a noleggio (fino esaurimento scorte). Per maggiori informazioni email: experience@riveandmore.com tel: +39 345 1887040 (anche whatsapp).