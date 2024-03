Walking in the Moonlight - Nelle Prealpi trevigiane

Walking in the Moonlight: un'escursione primaverile al chiaro di luna!



Sabato 23 marzo, immergiti nella magica atmosfera della luna piena con un'escursione serale sui Colli Alti del Massiccio del Grappa.



Passeggiata al tramonto con apericena e osservazione della luna piena

Un'esperienza unica che combina:

Passeggiata al tramonto con vista mozzafiato sulla pianura e sui boschi silenziosi;

Gustoso bio-apericena al Rifugio Alpe Madre con prodotti a km0;

Affascinante osservazione del cielo stellato con l'Associazione Astrofili Vittorio Veneto.



Dettagli:

Data: sabato 23 marzo 2024

Ora di partenza: 17.00

Difficoltà: media, adatta anche ai ragazzi con buon passo

Lunghezza: 6 km circa

Dislivello: +260 mt

Quota di partecipazione: € 36 adulti | € 22 ragazzi 10-17 anni

Cosa comprende:

Escursione con guida ambientale escursionistica

Apericena in rifugio

Osservazione del cielo con telescopio

Assicurazione

Iscrizione obbligatoria: https://tinyurl.com/winthemoonlight



In caso di neve: l'escursione diventa una ciaspolata! Ciaspole a noleggio disponibili fino ad esaurimento scorte.



Per maggiori informazioni:

email experience@riveandmore.com

tel +39 345 1887040 (anche whatsapp)



Non perderti questa occasione di vivere la natura in una veste inedita!