"Tracce d’artista" - Mostra di Walter Marin

La Galleria del Liceo Artistico ospiterà la mostra personale dell'artista

Walter Marin

“Tracce d’artista”

a cura della prof.ssa Roberta Gubitosi

Inaugurazione venerdì 23 marzo ore 18:00



L’artista trevigiano Walter Marin esporrà una serie di opere significative del suo lungo percorso dalla formazione presso il Liceo Artistico di Treviso alle sperimentazioni degli anni più recenti.

La forza espressiva delle sue opere è il risultato di una ricerca, capace di porre in relazione con grande sensibilità le esperienze vissute, la realtà sociale contemporanea e la tradizione storico-artistica. La sperimentazione tecnica spinge l'artista a combinare tra loro materie e procedure, valorizzando le potenzialità comunicative di diversi media e creando opere multimediali che coinvolgono la pittura, la grafica, la scultura, la musica, l'installazione.

Le immagini dei protagonisti che segnarono la storia della musica, dal jazz al rock, acquistano nuovi significati mediante l'originale rielaborazione attuata dall'artista. Le icone di Chet Baker, Miles Davis, Jimi Hendrix spesso appaiono isolate, impegnate a suonare i loro strumenti, rese attraverso una tecnica pittorica gestuale e veloce volta a esprimere la vitalità e la forza ritmica della musica.

La ricerca sulla relazione pittura-musica spinge l’artista a realizzare opere sonore come quella dedicata a Bill Evans, in cui la figura del musicista al piano esprime tutta la sua tensione emotiva. Completamente decentrata sulla destra, l'immagine lentamente si fonde con lo spazio circostante determinato dall’azione delle pennellate, dalle modulazioni cromatiche e dal movimento dei colori liquidi che colano sulla tela. Attraverso l'istintiva espressione gestuale, la materia diviene il mezzo per interpretare la complessità dell'esperienza emotiva e sonora.

Nei ritratti, Walter Marin riesce a esprimere le diverse condizioni psicologiche, mediante le qualità cromatiche della pittura, in cui gli spazi vuoti, le colature, le varie densità del colore rievocano frammenti di un vissuto interiore.

Così nello scorrere delle innumerevoli figure emergono gli infiniti aspetti dell’umanità, grazie alla libera ed eclettica capacità di toccare anche grandi temi storici e sociali, come quello più volte ripreso dei migranti, riferimento emblematico all’instabile e precaria condizione umana contemporanea.

I luoghi metropolitani divengono visioni di una quotidianità soggettiva, spesso trasfigurati dalle elaborazioni grafiche e dai collage di immagini. I resti dell'archeologia industriale, le stazioni, gli scorci nascosti dell’amata Treviso si animano di velata malinconia avvolti da atmosfere fluide.

Rivive così Venezia, città immersa nella storia, scomposta in un puzzle di delicatissime vedute in cui le trasparenze esaltano le sovrapposizioni grafiche e la profondità di uno spazio che sembra estendersi ad infinitum.



La mostra sarà visitabile dal 23 febbraio al 10 marzo presso la Galleria dell’Artistico, via Carlo Alberto, 5 – Treviso.

Orari: venerdì 10:00 - 12:00

sabato 10:00 – 12:00/ 15:00 – 18:00



altri giorni su appuntamento: 349-5862884 o 348-2630871