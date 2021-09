Combinazioni, waltzing alone

Performance di danza.

"Waltzing Alone". Coreografia di Mélanie Demers. Interpretazione di Beatrice Bresolin, Vittoria Caneva, Giacomo Citton, Federica Dalla Pozza, Giovanna Garzotto, Anna Grigiante, Ilaria Marcolin, Isabel Paladin ed Elena Sgarbossa.

"Ghost Story". Coreografia e interpretazione di Siro Guglielmi e Francesco Saverio Cavaliere.



La piazza di Montebelluna si anima con le coreografie di Mélanie Demers, che da Montréal ha guidato gli artisti del territorio nella costruzione di una performance attraverso strategie di co-creazione nello spazio digitale. Ogni artista è chiamato a interpretare la coreografia in modo personale, eseguendola in contemporanea a tutti gli altri. “Ghost Story” mette invece in scena la relazione tra due corpi in un percorso di co-costruzione che è sottoposto a regole prestabilite.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

In caso di maltempo, la performance verrà rinviata a sabato 16 ottobre 2021.



Evento in collaborazione con Operaestate Festival Veneto.



Mélanie Demers, artista multidisciplinare, ha fondato a Montreal la sua compagnia di danza, MAYDAY, esplorando il potente legame tra il poetico e il politico. Affascinata dall’interazione tra parola e gesto, ha approfondito il suo impegno con opere cross-genere e forme ibride, presentate in tutto il mondo.



Siro Guglielmi, formatosi come danzatore presso la Scuola del Balletto di Toscana a Firenze, ha al suo attivo assidue collaborazioni con coreografi di prestigiose compagnie di balletto e numerose creazioni personali, presentate in Italia e all’estero, in particolare in Spagna e in Canada.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...