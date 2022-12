"Wamii EOH Ride" tra le bellezze del Montello

Wamii EOH Ride – terminare le vacanze di Natale pedalando tra le bellezze del Montello!

Due percorsi per un doppio divertimento - due modalità per non escludere nessuno! Sabato 7 Gennaio 2023 andrà in scena, con partenza dal Sagari Video Pub a Lancenigo di Villorba, un evento unico per gli appassionati delle due ruote. Un doppio format per accontentare tutti, dall’amante del gravel sfrenato, all’appassionato fino alla famiglia a cui piace il mondo outdoor.

Due percorsi – due modalità:

EOH Easy:

Tour guidato di 35 chilometri, tra ciclabili e isolate stradine di campagna! Un modo unico per apprezzare le bellezze delle campagne Trevigiane unite alla storia del Montello. Andatura turistica e controllata da ben 2 guide cicloturistiche certificate. Ciliegina sulla torta dell'esperienza? La pausa enogastronomica a metà pedalata! Insomma, una tranquilla gita tra amici grazie alla quale poter staccare la spina per qualche ora e godersi il nostro bellissimo territorio! E per finire: PASTA PARTY!

Recap:

Luogo partenza e arrivo: Sagari Video Pub, Via G. Marconi, 53A, 31020 Lancenigo TV

Partenza: h 10.00

Arrivo previsto: h 13.30

Chilometri totali: 35km

Difficoltà: adatta a tutti

Tipologia evento: Tour guidato

Costo partecipazione*: 10.00 €

EOH Fast:

Amante del gravel...stiamo cercando TE! Noi ti diamo la traccia, il resto dipende tutto da te! 85km in completa autonomia tra le prese del Montello, Vidor, la storia dell'Isola dei Morti e la stupenda Oasi Fontane Bianche. Decidi te l'andatura, decidi te quando fermarti e quando accelerare...noi ci vediamo alla partenza per un saluto, poi ti aspettiamo all'arrivo con un buon bicchiere di birra e un fumante piatto di pasta!

Recap:

Luogo partenza e arrivo: Sagari Video Pub, Via G. Marconi, 53A, 31020 Lancenigo TV

Partenza: Alla francese tra le h 7.30 e le h 8.30

Arrivo previsto: Dipende tutto dalla tua velocità!

Chilometri totali: 85km

Dislivello: 600m

Difficoltà: Medio-Alta

Tipologia evento: Tour autonomo

Costo partecipazione*: 5.00€

Necessità di noleggiare una bici? Nessun problema, ci pensiamo noi!

Contattaci al numero (+39) 347 7397432 o all’indirizzo info@wamii.cc

*il prezzo del pasta party è escluso (piatta di pasta e ½ di acqua 10.00€)