Il Main Concert della serata di venerdì 22 settembre è quello del progetto Wayning Moment – The Music of Wayne Shorter, che omaggerà il grande sassofonista, leggenda del jazz mondiale, scomparso pochi mesi fa. La sua musica di rivivrà grazie a questo quartetto guidato dal grande sassofonista canadese di origini italiane Robert Bonisolo.



Wayne Shorter è stato un sassofonista e compositore, partecipe di formazioni leggendarie e di incisioni divenute pietre miliari della storia della musica, oltre che fenomenale improvvisatore. Recentemente scomparso, ha lasciato al mondo una grande eredità di composizioni, divenute materiale di bellezza artistica e studio per tutti coloro che si dedicano al Jazz. Il concerto si terrà in Piazza Marconi alle 21:00. In caso di maltempo l’evento si terrà all’Auditorium Celestino Piva. Ingresso libero.