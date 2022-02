Webinar online: come aiutare i giovani ad intraprendere la retta via?

Nuovo incontro online organizzato da La Via della Felicità per educatori, insegnanti e genitori. Con l’avvento della pandemia globale si è registrato un trend in aumento per i reati di maltrattamenti e violenze domestiche, testimoniato anche dall’incremento delle telefonate ai numeri antiviolenza. Inoltre, il medesimo incremento si rinviene in relazione ai crimini informatici, ove la didattica a distanza ha spostato una parte della delittuosità in rete.



In questi mesi di emergenza, il fenomeno è stato analizzato dal report della Direzione centrale della polizia criminale che ha evidenziato come vi sia stato un decremento degli arresti e delle segnalazioni dei minori e che, al contempo, i delitti con maggior numero di autori minori sono: l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico, la frode informatica, l’istigazione od aiuto al suicidio, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia minorile nonché i delitti di omicidio doloso, maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ad oggi, quindi, è evidente come molte delle forme di devianza minorile si diffondono attraverso il ricorso frequente al mondo del web e dei social media. È questo il grave rischio che si addensa su tutti i minorenni, che siano studenti o meno, in un quadro sicuramente assai preoccupante per le potenziali ricadute sui loro futuri comportamenti regressivi e devianti che si sostanziano in ulteriori fragilità. I dati riportati infatti confermano il legame tra delinquenza minorile e Covid-19.





