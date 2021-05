Webinar "L'alimentazione del bambino" de la La Nostra Famiglia

L’alimentazione del bambino con problematiche neurologiche è il tema che verrà affrontato sabato 15 maggio nel webinar organizzato dall’Associazione La Nostra Famiglia. L’evento, patrocinato dalla Regione Veneto, e realizzato in collaborazione con l’Ulss n. 2, in particolare con la Chirurgia Pediatrica e Gastroenterologia dell’Ospedale di Treviso, mette a confronto gli esperti, gli operatori e i familiari in modo tale da creare comunicazione ed informazione sui delicati aspetti legati alla alimentazione, specialmente nei soggetti con difficoltà, il seminario si svolgerà mediante la piattaforma google meet nel rispetto delle norme anticontagio.

L'alimentazione, con la necessità di garantire cibi e bevande di qualità e quantità adeguate, costituisce un aspetto molto importante e delicato nella vita dei soggetti con problemi neurologici. Per loro può essere difficile mangiare e bere, masticare e deglutire: questo problema si definisce con il termine di disfagia e si può accompagnare a rischio elevato di complicanze respiratorie causate dalla aspirazione di cibo e liquidi nei polmoni. Infatti i bambini e giovani affetti da malattie neurologiche invalidanti, di cui la più frequente è la Paralisi Cerebrale Infantile o PCI, devono affrontare molteplici limitazioni, non solo relative ai problemi motori, nelle attività quotidiane, a causa delle alterazioni insorte nel loro sistema nervoso centrale durante il periodo prenatale o nei primi anni di vita.

La frequenza della disfagia nei bambini con patologie neurologiche è alta. Nel caso delle PCI si calcola che almeno un bambino su quattro ne sia affetto, ma se si considerano le forme di PCI più gravi allora si arriva alla totalità dei casi. Negli ultimi anni l'attenzione verso i bisogni nutrizionali di questi bambini, verso il problema della disfagia e verso le sue possibili cure è molto cresciuta. Il trattamento della disfagia è multiprofessionale con un approccio integrato di tipo riabilitativo, nutrizionale, medico e chirurgico.