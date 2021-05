Come essere davvero felici? Webinar gratuito online

Webinar informativo gratuito basato sulla guida al buon senso La Via della Felicità. Viviamo in un mondo di immoralità e criminalità crescente. Chiunque deve fare affidamento sulla benevolenza e onestà degli altri (polizia, compagnie di assicurazione, commercianti o banche, chiunque in effetti) ha sperimentato i danni creati dal basso livello di moralità presente in questa cultura. La Via della Felicità è stata scritta per colmare questo vuoto morale nella società. Con i seguenti programmi, i kit su misura e i vari punti, chiunque può guidare gli altri verso una migliore qualità della vita e la felicità.



PER FUNZIONARI PENITENZIARI: Il Kit degli Strumenti per il Ripristino del Rispetto di Sé - Questo kit fornirà ai funzionari e ai consulenti penitenziari gli strumenti efficaci di cui hanno bisogno per ripristinare la fiducia, il rispetto e l’onestà nelle persone presso cui prestano servizio.

PER EDUCATORI: Il Kit degli Strumenti per l’Educatore - Questo kit fornisce strumenti potenti ed efficaci per insegnare i principi del buon senso de La Via della Felicità.

PER LE IMPRESE: Il programma fornisce a qualsiasi attività gli strumenti necessari per migliorare il morale, gli atteggiamenti dei dipendenti, così come la produttività.

PER I PROGRAMMI DELLA POLIZIA: Questo programma permette agli agenti di polizia di utilizzare La Via della Felicità e di ridurre la diffusione della criminalità e della violenza nelle loro comunità.

PER I GRUPPI DELLA COMUNITÀ: Questi punti li aiuteranno a fare la differenza fra i giovani e nella creazione di ambienti e quartieri sicuri.

PER I GENITORI: Questi punti sono utilizzati per aiutare i genitori a far crescere i loro figli insegnando loro valori di buon senso per la vita.

PER I RAGAZZI: Questi semplici passi forniranno agli adolescenti uno strumento concreto per aiutare gli amici e per prendere le corrette decisioni morali per conto proprio.



Nel frattempo, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo dove passano in rassegna alcuni dei 21 capitoli della guida al buon senso, intitolato “Come essere davvero felici?". Il webinar si terrà lunedì 17 maggio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM e verrà tenuto dalla Dott.ssa Arianna Lezza.

Per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com .