Webinar informativo “Dipendenze & conseguenze”

Mondo Libero dalla Droga organizza un incontro online per giovani, insegnanti, genitori ed educatori.



L’Italia è il quarto paese europeo, per utilizzo di cannabis e cocaina, nel segmento di popolazione che va dai 15 ai 69 anni. Inoltre, è il quinto paese europeo per utilizzo di Ecstasy.



Nei quotidiani locali, regionali e nazionali continuiamo a sentire notizie legate ad atti vandalici, violenza e decessi legate all’utilizzo di queste sostanze stupefacenti da parte dei giovani.



Ecco perché le parole chiavi sono: INFORMAZIONE e ISTRUZIONE.



Negli anni i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno portato avanti iniziative di prevenzione con i giovani di tutto il territorio nazionale, organizzando iniziative come tornei sportive, motoraduni, mostre interattive e itineranti, conferenze nelle scuole, stand informativi, seminari e convegni.



Durante il lockdown, i volontari hanno deciso di non fermarsi e hanno deciso di continuare la campagna informativa organizzando una serie di webinar che continuano tutt’oggi, in quanto bisogna arrivare ai giovani prima che lo facciano droghe e spacciatori.



“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed i volontari sanno bene che non servono discorsi moralistici o intimidatori con i giovani, ma bisogna dargli le corrette informazioni e istruirli su cosa realmente fanno le droghe.



A supporto di ciò l’associazione Mondo Libero dalla Droga ha deciso di organizzare il webinar informativo gratuito intitolato “Dipendenze & Conseguenze” che si terrà Giovedì 28 Aprile alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



I relatori saranno Alessandro Sparelli, volontario di Mondo Libero dalla Droga e Alessandro Negrisolo, Laureato in Economia ed Ex Sportivo.



Per iscriversi o per maggiori informazioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .





