Webinar "Ecommerce: 5 cose da sapere per evitare costi e sanzioni"

L’eCommerce è oramai diventato uno strumento imprescindibile per qualsiasi impresa o attività, oltre che parte della quotidianità di quasi tutti noi. In questo webinar affronteremo, in pratiche “pillole” introduttive, alcuni degli oneri e degli obblighi connessi alle attività di eCommerce, e alcune delle regole fondamentali a cui fare sempre attenzione per evitare multe o sanzioni, che potrebbero essere anche molto pesanti.

In particolare, saranno affrontare queste tematiche:

- Offerte speciali e pratiche commerciali: come gestire nel modo corretto saldi, flash sales e promozioni;

- Pubblicità e regole speciali;

- Marketing, privacy e soft spam: le situazioni dove avvengono gli errori più frequenti;

- Garanzie e diritto di recesso;

- Regole di settore da rispettare per la vendita di categorie particolari di beni.

Si parlerà di tutto questo con l’Avvocato Francesco Foltran, già relatore a convegni, master e seminari universitari e Coordinatore Autori e Aree di SmartIUS.

Introduce e modera l’Avvocato Davide Baraglia, Direttore Editoriale e Amministratore di SmartIUS.

Non perderti anche i prossimi webinar di approfondimento dedicati al mondo dell’eCommerce, dove tratteremo più in dettaglio alcuni di questi punti e alcune delle categorie particolari di beni, come alimenti, vino e alcolici, farmaci, e altro ancora!