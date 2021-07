Webinar "I reali effetti dell’abuso di alcol"

Webinar organizzato dai volontari di Mondo Libero dalla Droga e dall’ACAT Sassuolo.



I dati, riferiti al 2018, confermano l’aumento del consumo occasionale di alcol (passato in un anno dal 44% al 46%) e del consumo fuori pasto (dal 29% al 30%) e di contro una diminuzione del consumo giornaliero (dal 21,4% al 20,6%). Tuttavia, i cambiamenti nelle abitudini degli ultimi anni sono diffusi in tutte le fasce d’età, ma in maniera differenziata: fino ai 44enni c’è un maggior calo di consumo alcolico giornaliero mentre dai 45 anni in poi aumenta principalmente il numero di consumatori occasionali e, specialmente tra le donne, il numero di consumatrici di alcol fuori pasto.



Rimane critico il consumo di bevande alcoliche tra i giovani, anche minorenni: nella fascia di età 11-24 anni è diffusa la consuetudine di bere alcolici fuori dai pasti, con una frequenza anche infra-settimanale e non solo nel week-end, a conferma del consolidamento di un consumo abituale e rischioso per il 17,2% dei giovani tra i 18 e i 24 anni di età (22,6% maschi e 11,1% femmine).



Per quanto riguarda i consumi a rischio, nel 2018 il 23,4% degli uomini e l’8,9% delle donne di età superiore a 11 anni, per un totale di quasi 8.700.000 persone, non hanno seguito le indicazioni di salute pubblica relativamente alle modalità di consumo delle bevande alcoliche. In entrambi i generi, i più a rischio sono i 16-17enni e gli ultra 65enni. Per lo stesso motivo, circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra sessantacinquenni sono da considerare a rischio di sviluppo di patologie e problematiche alcol-correlate.



Osservando questi dati, i volontari di Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato “La Verità sull’Alcol”.



L’incontro online vedrà come speaker Alessandro Sparelli, volontario dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, Andrea Asti dell’Acat Sassuolo (Associazione Club Alcolisti) con la testimonianza di Vincenzo Dinoia.



Il webinar avverrà Giovedì 8 Luglio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com







Ufficio StampaMondo Libero dalla Droga