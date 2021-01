Webinar gratuiti riguardo il web marketing

La settimana del business dal 18 al 23 gennaio



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders , in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e alla crescita delle aziende.



Il programma



Lunedì 18 gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 11:00

LINKEDIN COME STRUMENTO PER IL TUO BUSINESS

Relatore: Viviana Damore





Mercoledì 20 gennaio - WEBINAR ESCLUSIVO

Ore 15:00

VALE LA PENA PROMUOVERSI IN UN MOMENTO DI CRISI?

Relatore: Lorenza Migliorato





Venerdì 22 gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 15:00

COME UTILIZZARE WHATSAPP PER IL TUO BUSINESS

Relatore: Alessandro Sparelli



Sabato 23 gennaio - WEBINAR IN LIVE

Ore 19:00

COME ESSERE LEADER NEL MERCATO ONLINE: IL METODO SCIENTIFICO

Relatore: Stefania Mazzucato



Informazioni e contatti

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:

• Al seguente link: https://www.webleaders.it/business-week-fb/?portale

• Chiamando il 3471327367

• Mandando un'email a info@webleaders.it

Gallery