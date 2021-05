Webinar informativo “La verità sulla droga”

Mondo Libero dalla Droga e il SIAP uniti per la prevenzione.



Nel 2018 in Europa sono stati segnalati circa 1,3 milioni di sequestri, riguardanti nella maggioranza dei casi prodotti a base di cannabis. Nello stesso anno la quantità di resina di cannabis sequestrata nell’Unione europea è salita a 668 tonnellate, rispetto alle 468 tonnellate del 2017. Nel 2018 un notevole aumento dei sequestri è stato segnalato in alcuni paesi in cui generalmente i quantitativi di cannabis in foglie e infiorescenze sequestrati sono limitati. In Belgio, per esempio, sono state sequestrate 17,3 tonnellate, ossia una quantità 18 volte superiore ai sequestri dell’anno precedente. Nel 2018 la quantità di cocaina sequestrata nell’Unione europea ha raggiunto livelli mai registrati in precedenza, toccando le 181 tonnellate (138 tonnellate nel 2017). Nel 2018 la quantità di eroina sequestrata nell’Unione europea è salita a 9,7 tonnellate (dalle 5,2 tonnellate del 2017).



Questi sono alcuni dati registrati dall’EMCDDA (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze) che hanno allarmato i volontari di Mondo Libero dalla Droga.



Ecco perché non terminano le loro iniziative di prevenzione, che sono state intensificate all’inizio del lockdown, in quanto bisogna arrivare ai giovani prima che lo facciano droghe e spacciatori.



“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed i volontari sanno bene che non servono discorsi moralistici o intimidatori con i giovani, ma bisogna dargli le corrette informazioni e istruirli su cosa veramente fanno le droghe.



A supporto di ciò l’associazione Mondo Libero dalla Droga e il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), hanno deciso di organizzare il webinar informativo gratuito intitolato “La Verità sulla Droga” che si terrà Giovedì 13 Maggio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



I relatori saranno Alessandro Sparelli, volontario di Mondo Libero dalla Droga, Alfonso Cinelli, Dirigente Sindacale SIAP, in servizio presso la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bari e Vincenzo Dinoia che racconterà la sua testimonianza.



Per maggiori informazioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .



Ufficio Stampa

Mondo Libero dalla Droga