Due incontri formativi online gratuiti con i Ministri Volontari

I volontari organizzano due webinar: “Quali sono le Scelte Giuste?” e “Come Rimuovere la Confusione nella tua attività con un'Organizzazione Funzionale!”





Per millenni l’Uomo si è sforzato di valutare il posto che occupa in questo mondo materiale. Che tipo di relazione lo lega alle altre forme viventi ed ai suoi simili? Quali sono le sue vere responsabilità, e nei confronti di chi?



Non esisteva una vera risposta, né da parte degli antichi Greci, né da parte dei più recenti pensatori del materialismo.



Le cose andarono avanti in questo modo fino a quando L. Ron Hubbard non riuscì a conquistare la meta che aveva tanto ricercato: la scoperta di un principio unificante per l’intera esistenza, un denominatore comune con cui fosse possibile comprendere tutti gli uomini e, in effetti, tutta la vita.



Ne conseguì un fiume di scoperte che gettarono nuova luce sulla natura dell’uomo e della vita.

Questo incontro online ti aiuterà a risolvere l’antico dilemma morale di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, generando la nascita di un nuovo livello di razionalità. Attraverso questi principi, diventa possibile mettere d’accordo i diversi fattori dell’esistenza, si può prendere le decisioni giuste quando si devono affrontare delle scelte e raggiungere nuovi modi di vedere la vita.



Il webinar “Quali sono le Scelte Giuste?” verrà tenuto dal volontario Angelo Polverini, Martedì 26 aprile alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



È facile per chiunque ammettere che, se le cose fossero meglio organizzate, la gente starebbe sicuramente meglio. Tutti abbiamo avuto a che fare con i ritardi burocratici, con enti statali impersonali o con imprese commerciali poco serie. Il problema della cattiva organizzazione è un problema serio e costa migliaia di miliardi in termini di spreco, inefficienza e calo della produttività.



Su un piano più individuale, l’organizzazione è un fattore chiave, spesso mancante, del successo personale. È altrettanto necessaria per il benessere di una famiglia. Realizzare i propri scopi, grandi o piccoli che siano, richiede familiarità con l’organizzazione. Qual è il modo più efficace e produttivo di gestire il proprio tempo, le proprie attività e risorse? Come si possono ridurre al minimo le distrazioni? Come si possono coordinare le proprie forze per realizzare i propri scopi?



L. Ron Hubbard si rese conto che l’uomo mancava della comprensione di come organizzare le sue attività. Egli dedicò una parte considerevole della sua ricerca a chiarire il soggetto dell’organizzazione, compito che svolse fino in fondo.



Il webinar “Come Rimuovere la Confusione nella tua attività con un'Organizzazione Funzionale!” verrà tenuto dall’Esperto della Tecnologia Amministrativa Emanuele Poliero, Venerdì 29 aprile alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscriversi o per maggiori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com .





