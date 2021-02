Webinar "Perché la prevenzione è importante?"

Webinar informativi per saperne di più riguardo le sostanze stupefacenti.



Il Nordest è purtroppo noto per essere il crocevia dei traffici di droga, con il porto di Venezia che è diventato uno snodo fondamentale per la 'ndrangheta. Mentre l’asse Padova-Milano come canale principale per la distribuzione. I dati del Ministero delineano una situazione da non sottovalutare. Nella città metropolitana di Venezia è stato sequestrato lo 0,10% di tutta la cocaina sequestrata in Italia.



Nella gravissima emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo da febbraio 2020, le regole sul “rimanere in casa” impostate dalle autorità hanno determinato un sensibile calo dello spaccio degli stupefacenti su strada. Uno scenario che ha aperto all'ipotesi che i consumatori di sostanze d’abuso si stiano rivolgendo al mercato illecito presente nel “dark web” (web sommerso, generalmente con contenuti illegali, che si raggiunge attraverso specifici software, configurazioni e accessi autorizzativi), per procurarsi droghe classiche come la cocaina, l’hashish o l’eroina.



Questi sono solo alcuni dati della situazione dello spaccio in Italia. Ma come per ogni attività commerciale vale la regola che se c’è domanda allora c’è l’offerta.



Per questo è necessaria una campagna di informazione e prevenzione sull’utilizzo delle sostanze stupefacenti.



L’associazione Mondo Libero dalla Droga, infatti da anni sta portando avanti una serie di iniziative che hanno lo scopo di portare a galla testimonianze, informazioni corrette e dati reali sul mondo delle droghe, al fine di arrivare ai giovani prima che lo faccia la sostanza stessa.



I volontari sanno bene che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”



Ma con l’arrivo della pandemia si sono dovuti reinventare: e così hanno deciso di organizzare dei webinar gratuiti informativi tra cui la serie “Talk Show: Perché la Prevenzione Importante?”



Giovedì 18 Febbraio alle ore 20:30, i volontari propongono un incontro dove sarà presente anche la Dott.ssa Viviana Damore, Imprenditrice Digitale e Social Media Manager.



Per partecipare al webinar di giovedì basta scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com, dare la propria conferma e qualche ora prima dell'orario dell'evento verrà inviato un link per seguire il seminario online attraverso l’applicazione ZOOM o tramite la Pagina Facebook dell’associazione.





