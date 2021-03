Webinar "Ripristinare fiducia e onestà"

Webinar gratuito informativo “Ripristinare Fiducia e Onestà”.



Fra il 2014 e il 2018 i presunti delitti compiuti da minori segnalati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia sono diminuiti dell’8,3% passando da oltre 33.300 nel 2014 a 30.600 nel 2018.



Fra i delitti calano gli omicidi volontari (-46,6%) e colposi (-45,4%), i sequestri di persona (-17,2%), i furti (-14,03%), le rapine (-3,9%) e l’associazione per delinquere (-82,5%). Rispetto al 2014 aumentano invece i minori segnalati per associazione di tipo mafiosa (+93,8%) e i danneggiamenti (+28,03%). Le violazioni della normativa sugli stupefacenti sono in aumento rispetto al 2014 (+10,5%). Lo stesso trend si nota con le violenze sessuali in aumento dal 2014 (+27,64%), ma in diminuzione rispetto al 2017 (-5,13%). I reati per cui nel 2018 l’incidenza è stata più alta sono furto (8.068), violazione della normativa sugli stupefacenti (3.358), lesioni dolose (2.516), danneggiamenti (2.329), rapine (1.845), minacce (1.367) e ricettazione (1.297).



Ridurre la criminalità e la recidività costituisce una grave preoccupazione in tutto il campo della giustizia penale. Alla radice del crimine e del decadimento sociale troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere una cultura decorosa.



Ora però esiste uno strumento efficace per avere un effetto sul comportamento negativo e ripristinare il rispetto: La Via della Felicità, un codice morale basato esclusivamente sul buon senso, adatto a tutte le razze, credi e culture, scritto dall’umanitario e filosofo L. Ron Hubbard.



La Via della Felicità aiuta funzionari correttivi di tutto il mondo ad assistere altri ad avere una seconda possibilità. Negli istituti penali, strutture giovanili e nei programmi comunitari di prevenzione della criminalità, questo notevole strumento si è rivelato avere un valore inestimabile.



Migliaia di detenuti che sono venuti in contatto con La Via della Felicità hanno affermato qualcosa di straordinario: “Ho riacquisito il rispetto di me stesso”. Laico e adatto a tutte le etnie e credi, dà all’autore del reato gli strumenti necessari per ristrutturare il suo pensiero e raddrizzare la sua vita con fiducia, rispetto e onestà.



Per dare maggiore supporto alle comunità di tutta Italia, i volontari de La Via della Felicità organizzano un webinar gratuito informativo intitolato “Ripristinare Fiducia e Onestà”.



Il webinar verrà tenuto dalla Dott.ssa Veronica Negrisolo Lunedì 29 Marzo alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Puoi iscriverti gratuitamente scrivendo a italialaviadellafelicita@gmail.com .





