Webinar informativo “Scuola e diritti umani”

Incontro online sulla Dichiarazione Universale dell’Uomo nell’ambito dell’istruzione.



Nelson Mandela disse: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo.”



Da queste parole Gioventù per i Diritti Umani ha deciso di organizzare la prossima iniziativa relativa a “Scuola e Diritti Umani”.



Si tratta di un webinar informativo che si terrà Venerdì 23 Aprile alle 20:30, dove saranno ospiti:



- Mauro Apperti, Responsabile di Gioventù per i Diritti Umani;

- Dott. Filippo Pompei, Presidente Associazione “Future Is Now”;

- Dott.ssa Anna Lisa Tiberio, Assessore all’Istruzione del Comune di Villafranca di Verona e Coordinatrice della Rete Cittadinanza e Costituzione;

- Dott.ssa Giuliana Guadagnini, Responsabile dello Sportello Ascolto dell’Ufficio Scolastico di Verona;

- Dott. Giuseppe Venturini, Referente della Rete Cittadinanza e Costituzione UST Verona;

e

- Prof. Salvatore Aiello, Docente e Regista.



Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 per insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace, in quanto, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico.”.



YHRI è ora cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di come implementarli e proteggerli.



Gioventù per i Diritti Umani Internazionale fornisce inoltre materiale didattico sui diritti umani per le scuole e al di fuori dei tradizionali contesti educativi.



Il webinar si terrà attraverso la piattaforma ZOOM e chiunque desideri approfondire il tema può partecipare scrivendo all’indirizzo

gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .





Ufficio Stampa

Gioventù per i Diritti Umani