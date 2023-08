Weekend al Livelet tra archeoserate e visite guidate

Il Parco Archeologico Didattico del Livelet non è solo storia, ma anche didattica, intrattenimento e natura per grandi e piccini. L’appuntamento per godere di tutte le proposte del suggestivo parco preistorico è il prossimo weekend. Previste le visite guidate alle palafitte, i laboratori per bambini e le serate da vivere in riva al lago alla scoperta della vita e delle abitudini dei nostri antenati.

Al Livelet non ci si annoia mai. Ogni fine settimana è l’occasione per un viaggio nel tempo insieme agli esperti archeologi del Parco, per vivere un’atmosfera unica e suggestiva e per vestire anche i panni di un abitante della preistoria durante divertenti laboratori didattici e giochi cooperativi. Sabato 19 agosto si prospetta una giornata ricca di appuntamenti a Revine Lago: alle 16 e alle 18 porte aperte alle visite guidate di palafitta in palafitta per scoprire la vita in riva ai Laghi della Vallata durante il Neolitico, l’Età del Rame e del Bronzo. Nel pomeriggio, alle 17, previsto il laboratorio “Gli abitanti delle palafitte” durante il quale sarà possibile dare vita ad un simpatico personaggio abbigliato come nella preistoria. Alle 19, invece, spazio al divertimento con il “Gioco del Villaggio”, per vivere come un vero palafitticolo. Le proposte del Livelet continueranno anche in serata con il picnic in riva al lago e le affascinanti favole della buona notte a tema preistorico rigorosamente sotto le stelle. Le attività della giornata sono su prenotazione.

Domenica 20 agosto, dalle 10 alle 19, gli archeologi del Livelet guideranno i visitatori al villaggio palafitticolo ambientato fra 6000 e 3500 anni fa. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, tornerà il laboratorio “La spada dei Laghi”, un’occasione unica per creare un gioiello tramite la decorazione del rame a sbalzo ispirandosi agli ornamenti presenti sulla spada di bronzo ritrovata proprio sulle rive dei laghi 100 anni fa ma datata 3500 anni prima.

Durante tutto l’orario di apertura divertimento assicurato nel parco giochi vista lago, ma anche relax nei giardini ed escursioni nell’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici. Il Livelet è anche un ottimo punto di partenza per raggiungere la Panchina Gigante 181.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.