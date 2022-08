Weekend di Ferragosto “preistorico” al Livelet

Storia, musica, divertimento e artigianalità: questa la gustosa ricetta preparata dal Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago per il lungo weekend di Ferragosto. Per chi rimane in città e per chi sceglie la gita fuori porta, le proposte non mancano: il 14 e 15 agosto infatti tante e diverse le attività in calendario, dal laboratorio per bambini “Suoni dalla Preistoria” di domenica alla scoperta dell’arte dell’intreccio per tutto il lunedì con Sandro Milan. Non mancano come sempre le visite guidate, le passeggiate lungo i laghi e la possibilità di sostare e rilassarsi nell’area picnic.

La festa di Ferragosto inizia già domenica 14 alle 10 con l’apertura del Parco. Fino alle 19 e per ogni ora il pubblico potrà partecipare alle visite guidate al villaggio palafitticolo, per toccare con mano la vita dell’uomo preistorico nel Neolitico, nell’Età del Rame e nell’Età del Bronzo, cioè da 6000 e 3500 anni fa. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, i bambini e le bambine potranno prendere parte alla divertente attività didattica “Suoni dalla Preistoria”, con la quale scopriranno la musica nella preistoria e impareranno a realizzare un fischietto. Nel corso della giornata, inoltre, sarà possibile usufruire dei tavoli picnic e barbecue, divertirsi al parco giochi oppure partire per una passeggiata nel Parco dei Laghi della Vallata o per raggiungere la Panchina Gigante 181.

Lo stesso vale per lunedì 15 agosto: apertura del Parco alle 10 e chiusura alle 19 con le visite guidate accompagnate da esperti archeologi capaci di unire la storia a tante curiosità e aneddoti. “Non solo cesti” è invece l’attività laboratoriale speciale che accompagna la giornata ferragostana: con la guida di Sandro Milan come maestro, i bambini e le bambine scopriranno l’antica arte dell’intreccio, utilizzata da millenni per realizzare cesti ma anche tanti altri oggetti. Per tutto il giorno i visitatori potranno inoltre usufruire dell’area gioco e picnic oppure partire in esplorazione dei laghi di Revine, guidati da tanti e ricchi pannelli con informazioni di carattere naturalistico.

La partecipazione alle visite guidate e ai laboratori della domenica e di lunedì 15 va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo. Per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue è necessaria la prenotazione scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.