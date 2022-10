Weekend della scienza: ecco “Robotic Day” e “Kaboom”

Sabato 15 e domenica 16 ottobre il Comune di Villorba organizzerà due importanti eventi per stimolare l’interesse di bambini e famiglie verso le discipline tecniche e la robotica e per renderli partecipi del processo di innovazione tecnologica in atto. Il primo evento è il “Robotic Day”, si svolgerà sabato 15 ottobre presso la Biblioteca Comunale di via della Libertà 2 a Carità, è riservato ai bambini della scuola primaria e consiste in tre turni (11:00 - 12:00; 15.00 - 16:00; 17:00 - 18:00) di laboratori di Virtual Reality. C’è tempo per prenotare sino alle ore 13:00 di venerdì 14 ottobre scrivendo a: atrevisan@comune.villorba.tv.it

Il secondo evento ad ingresso libero rivolto alle famiglie è uno show scientifico dal titolo “Kaboom”, caratterizzato dal susseguirsi di esperimenti eseguiti in maniera ironica e scenica per stupire e incuriosire adulti e bambini, è in programma domenica 16 ottobre alle ore 16:00 in piazza Aldo Moro. La realizzazione dei due eventi sarà a cura del Gruppo Pleiadi di Limena (PD), società che si occupa di didattica e comunicazione della scienza in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) per incuriosire e avvicinare grandi e piccoli.

“L’iniziativa - ci tiene a sottolineare il sindaco Francesco Soligo - apprezzata anche dalle numerose aziende che la supportano, è coerente con il percorso che l’Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso per sensibilizzare la comunità villorbese rispetto alle tematiche dell’Intelligenza artificiale, come testimoniano i due anni consecutivi del Festival Artificial Intelligence in Agorà (le cui conferenze sono sempre visibili sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune) e i Laboratori INNOTV rivolti ai bambini”.