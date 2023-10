Weekend della Scienza - Coding Day + Science on fire

Sarà il “Coding Day” ad aprire sabato 14 ottobre il fine settimana della Scienza organizzato dall’Amministrazione Comunale di Villorba per il secondo anno consecutivo. Il Coding Day è una giornata all'insegna della meccanica e della programmazione, che permetterà di stimolare l'ingegno, la manualità e la capacità di problem solving per realizzare e comandare un vero robot. I laboratori sono riservati ai bambini della scuola primaria e per potervi partecipare è necessario prenotare entro le ore 12:00 di venerdì 13 ottobre scrivendo una e - mail a eventi@comune.villorba.tv.it o telefonando allo 0422 6179820. I laboratori si svolgeranno in quattro turni (9:30 - 10:30 e 11:30 - 12:30; 15:00 - 16:00 e 17:00 - 18:00) presso la Biblioteca Comunale di via della Libertà 2 a Carità di Villorba.

Domenica 15 ottobre, a partire dalle ore 16:00 in piazza Aldo Moro a Carità di Villorba, avrà luogo “Science on fire”, show a ingresso libero, durante il quale un conduttore “scienziato” svelerà le più spettacolari proprietà di acqua, terra, fuoco e aria imbrigliandole e utilizzandole a proprio piacimento.