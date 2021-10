Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Halloween: la guida completa

MANIFESTAZIONI, INCONTRI E APPUNTAMENTI Da venerdì 29 ottobre a lunedì 1º novembre la provincia di Treviso sarà animata da una lunghissima serie di eventi per il ponte di Ognissanti. L'ultimo weekend di ottobre culminerà domenica 31 con i festeggiamenti per la notte di Halloween ma non mancheranno davvero tante proposte alternative per divertirsi in compagnia anche negli altri giorni del fine settimana. Iniziamo da Treviso, dove sabato 30 e domenica 31 ottobre la città ospiterà il Centenario degli alpini. Ultimo weekend, invece, per la 77esima Festa dei marroni a Combai con un weekend ricco di iniziative. "Festa della zucca" a Sernaglia della Battaglia dove si potranno gustare pranzi e cene di qualità. A Santa Lucia di Piave torna il mercatino vintage con tanti espositori e bancherelle street food da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre. Ultimo fine settimana di apertura anche per il parco di Villa Bolasco a Castelfranco Veneto. Domenica 31 ottobre, a Segusino, sarà invece di scena la 116esima Fiera Franca del Rosario. Sabato 30 ottobre la cantina Pizzolato propone la sua Festa d'autunno in cantina

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Halloween è una delle feste più attese dagli amanti del mondo della notte. In centro a Treviso l'osteria Botegon ha in programma la serata "Italiano vero" con musica e cicchetti dalle 18 fino a tarda notte. In zona Fonderia ci sarà l'imbarazzo della scelta per feste ed eventi. Riapertura in grande stile per il New Age Club di Roncade con la serata "Febbre a 90", sold out da diversi giorni. Sempre a Roncade il ristorante Perché propone la cena a tema: "Quando Halloween era un rito delle nostre campagne". A San Vendemiano riapre la discoteca Mi Casa con la serata "Halloween Zero". Halloween tutto da ballare anche all'Odissea Fun City di Spresiano e al Club Casa di Caccia a Monastier. Cena di Halloween con musica dal vivo al ristorante Alla Sicilia Casa Vian a Dosson di Casier mentre, per i più piccoli, "Gli Alcuni" di Treviso propongono lo spettacolo: "Hansel e Gretel" al Teatro Sant'Anna.