"White fest. Temaculturafestival 2.0" - Rassegna di teatro estivo

Quando Dal 30/06/2022 al 28/07/2022 Orario non disponibile

Da giovedì 30 giugno la scena culturale di Mogliano Veneto è animata dal "White Fest. Temaculturafestival 2.0", la rassegna di teatro estivo che da quest'anno cambia completamente formula, costruita collettivamente dai giovani attori della compagnia "Fumo Bianco": Giulia Pellicciari, Giacomo Vianello, Filippo Valese e Paola Zuliani. Giovanna Cordova, fondatrice di Tema Cultura e prima ideatrice della rassegna estiva, passa la mano ai quattro attori che saranno anche protagonisti di una delle cinque date, ospitate in due luoghi simbolo della cultura di Mogliano Veneto: la Filanda Motta a Campocroce, già storica sede del festival estivo, e la Piazzetta del Teatro nel cuore della città.

"La nostra idea è quella di proporre un festival immersivo con una serie di suggestioni che accompagneranno il pubblico dal suo arrivo fino all'inizio dello spettacolo: musica dal vivo, artisti figurativi, proiezioni, letteratura, prosecco e cicchetti e molto altro" spiega Giulia Pellicciari. Dal 30 giugno al 28 luglio il "White Fest" sarà scandito da cinque spettacoli teatrali e diciotto artisti in scena, tra cui nomi affermati a livello nazionale e volti noti del piccolo e grande schermo come Gianluca Impastato, Augusto Fornari e Cristina Chinaglia.

Un cartellone ricco di comicità raffinata che dispenserà svago, risate e riflessioni, completato dalle divagazioni letterarie del giornalista Pietrangelo Buttafuoco, che il 7 luglio si presenterà nell'inedita veste di attore. I momenti musicali daranno spazio ai talenti emergenti, con venti giovani esecutori sotto i riflettori. A dare il "la" al festival sarà l'inaugurazione della mostra dedicata al pittore Martino Zanetti, corredata da un interessante focus sul processo creativo, dalla materia prima all'opera finita.

Il calendario del White fest. Temaculturafestival 2.0

Giovedì 30 giugno - Filanda Motta

Vernice della mostra d'arte di Martino Zanetti (ore 18); “Non sense" con la compagnia Fumo Bianco (ore 20); “Chi ha sparato al maggiordomo" con Titino Carrara- Pipa e Pece. Il futuro incontra il passato: sul palco la storica famiglia Carrara, le cui radici artistiche affondano negli spettacoli itineranti degli attori girovaghi con i teatri mobili.

Giovedì 7 luglio - Piazzetta del Teatro

“Da naso a naso: da Cyrano a Pinocchio" (ore 21) è lo spettacolo che vede Pietrangelo Buttafuoco in una veste inedita, non come scrittore o giornalista, ma quale attore protagonista di una serata che alterna spunti letterari a storie di vita vissuta.

Giovedì 14 luglio - Filanda Motta

Concerto con il Duo Confluence (ore 20); "Amnesie di un viaggiatore senza biglietto" con Augusto Fornari (ore 21). L'artista - che ha lavorato accanto a Gigi Proietti, Woody Allen, Paola Cortellesi e Alessandro Gassman - porta in scena il signor Amnesia al centro di una satira efferata, energica, divertente ma con spunti di riflessione non scontati.

Giovedì 21 luglio - Piazzetta del Teatro

"30 anni fotomodello" (ore 21) con Gianluca Impastato, tra i più noti volti di Colorado in onda su Italia 1. A Mogliano, in scena con Gianni Astone, Impastato ripercorre alcuni personaggi cult della propria carriera.

Giovedì 28 luglio - Filanda Motta

Ouverture musicale con La Rejoussance - Gioie Musicali (ore 20), ospite solista Gianluigi Bernardi, violoncellista vincitore del concorso nazionale “Città Piove di Sacco”. "Moriremo tutti ma tu di più" (ore 21) con Cristina Chinaglia, attrice che si è affermata nel cast di Colorado, La tv delle Ragazze, Comedy Central. Nella serata moglianese sarà accompagnata dai chitarristi Cristiano Gallian e Marco Baxa.

Informazioni e prenotazioni: ingresso a pagamento; compagniafumobianco@gmail.com e telefono 3336169835 - 3453595319.