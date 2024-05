Wine&Cheese tasting con Ville d'Arfanta e Latteria Perenzin

Mercoledì 22 Maggio, tieniti pronto per un viaggio sensoriale unico.



Una serata primaverile alla scoperta del mondo dei formaggi ed i suoi abbinamenti al Prosecco ed allo Champagne.

Latteria Perenzin e Ville d'Arfanta presentano: WINE & CHEESE TASTING



SPECIAL GUEST: Emanuela Perenzin, titolare di Latteria Perenzin premiata come Miglior Professionista 2012 all'Alma Caseus, Maestro Assagiatore Onaf, Garde et Juré de la Guilde International des Fromagers.



Programma:

La serata prevede la degustazione di 4 referenze di formaggi della Latteria Perenzin, abbinate a 2 calici di Prosecco Ville d'Arfanta e 2 calici di Champagne De Vilmont. Gli abbinamenti sono stati studiati e pensati per esaltare le peculiarità dei prodotti.

I Formaggi saranno raccontati da Emanuela ed i vini dal sommelier di Ville d'Arfanta.



? 20.30

? Ville d'Arfanta, Località Parè 27/28, Arfanta di Tarzo (TV)

? WhatsApp 348 4901772

*Prenotazione obbligatoria*



Degusta e divertiti insieme a noi in questa esperienza unica.