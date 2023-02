Le wine experience di Follador prosecco per una fuga romantica tra le colline di Valdobbiadene

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Oltre all’incanto romantico e storico di Venezia, anche l’entroterra a nord-est vanta un fascino del tutto particolare: paesaggi collinari Patrimonio dell’Umanità, in cui l’interazione virtuosa fra uomo e natura ha dato vita ad uno scenario costellato di bellezze e tradizioni tramandate per secoli e generazioni. San Valentino e la bella stagione possono essere l’occasione per concedersi un momento di scoperta fra tesori nascosti delle colline del Prosecco: i 3 pacchetti “Wine Experience” di Follador Prosecco riserveranno agli estimatori veri e propri momenti dedicati all’esperienza della degustazione, panorami mozzafiato e cultura locale. Non solo perle paesaggistiche, in cui le prospettive si estendono a perdita d’occhio dalle Dolomiti fino a Venezia: Degustazione con vista; Tra storia e innovazione e Perlage di prestigio offrono una vera e propria immersione nell’ospitalità, secondo i valori più sentiti da una delle famiglie storicamente legate alle tradizioni e al territorio di Valdobbiadene. La proposta Degustazione con vista comprende infatti, oltre ad un primo ricevimento di benvenuto e la visita guidata del processo produttivo dell'azienda, il trasferimento al Rustico Hospitality in località "Torri di Credazzo". La cornice naturale e meravigliosa delle colline di Valdobbiadene condurrà i visitatori in un’atmosfera d’incanto, ideale per lasciarsi coinvolgere dalla narrazione della storia secolare della famiglia Follador e godere di una degustazione privata di 5 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., nel cuore dei vigneti. Tra storia e innovazione è un viaggio nella storia e nelle radici di un’azienda che vanta oltre 2 secoli di cammino. Si parte con un momento di ricevimento e la visione di uno short-film studiato per proiettare i visitatori indietro nel tempo, sui passi degli antenati della famiglia Follador, fino ad arrivare alle innovazioni del presente che mantengono attuali gli elementi della tradizione, ma volgono lo sguardo ai progressi del futuro. A completare l’esperienza, la visita guidata dello stabilimento con degustazione di 5 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.. Infine il pacchetto Perlage di prestigio include l’accoglienza da parte di un membro della famiglia Follador e una degustazione di 5 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., all’esplorazione del finissimo perlage. A narrare una storia antica, fatta di sacrifici e saldi principi saranno le infinite sfumature sensoriali offerte dai vini, che rievocano già nel nome le autentiche tradizioni di famiglia. Ciascuna etichetta a marchio Follador Prosecco è il risultato di un’arte non comune tramandata per 9 generazioni. Da quando nel 1769 Giovanni Follador ricevette dal Doge di Venezia Alvise IV Mocenigo un’onorificenza per la bontà dei vini portatigli in dono, la famiglia ha seguito con umiltà la propria passione, tracciando con grande cura e devozione un modello per lo spumante italiano. www.folladorprosecco.it