Wine Experience - Alla corte del Raboso, Malanotte e autoctoni del Piave

Si rinnova tra le mura del centro storico di Treviso l'appuntamento Wine Experience di AIS Veneto per celebrare il vitigno delle terre e della gente del Piave: il Raboso.

Il ricco programma che si amplia con nuovi contenuti e opportunità di conoscenza.

Non solo i classici banchi di degustazione nell’anteprima inaugurale del sabato e soprattutto la domenica al Museo Santa Caterina per confronto con i produttori di vino, anche espositori di prodotti gastronomici tipici.

Non solo degustazioni guidate la domenica a Treviso alla Loggia dei Cavalieri ma anche il lunedì presso il Borgo Malanotte a Tezze di Vazzola nel nuovo contesto dato dal Concorso che nominerà il miglior sommelier del Raboso.

Non solo enogastronomia anche opportunità culturali con la visita guidata della città del sabato e la visita al Museo Santa Caterina compresa con tutti gli acquisti delle diverse iniziative.

Una tre giorni giorni che coinvolge alcuni degli spazi più belli della città e della zona del Piave: il polo museale di Santa Caterina, La Loggia dei Cavalieri, Ca’ dei Carraresi e il Borgo Malanotte. Una grande occasione quindi per conoscere il vino Raboso in tutte le sue sfumature, circondati dalla bellezza delle testimonianze storiche e artistiche non solo della città.

Per conoscere il programma completo, gli espositori e per riservate il tuo posto vai sul sito: https://we.aisveneto.it/eventi/AllaCorteDelRaboso