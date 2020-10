"Wine tasting experience" - Corso di avvicinamento al vino

CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO

Dal 12 novembre a Villorba iniziano i corsi di avvicinamento al vino. Lasciati stupire da questo percorso dedicato a chi si approccia per la prima volta alla materia. Cimentati in questa avventura, in uno straordinario viaggio sensoriale alla scoperta del vino in tutti i suoi aspetti.

- 3 lezioni teorico-pratiche della durata di 2 ore ciascuna

- Degustazione di 3 vini a serata

- A fine corso è prevista una visita guidata presso una rinomata cantina per toccare con mano l'essenza della passione per il vino. Inoltre, verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione.

PROGRAMMA:

Cenni storici e culturali

Metodi di coltivazione e produzione

Analisi visiva e gusto-olfattiva

Abbinamenti gastronomici e tecnica di degustazione.

RELATORE: Luca Serra – Sommelier professionista

COSTO TOTALE: € 110,00 a persona

LOCATION: Spazio di Marca - Via Guglielmo Marconi 149/B - Catena di Villorba (TV)

I corsi sono a numero chiuso.

CONTATTI: Per info e iscrizioni 340-2258841 Federica

IL CORSO SI SVOLGERÀ IN UNO SPAZIO AMPIO SECONDO IL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID

