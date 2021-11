Wine Tasting in english

Impara l’inglese vivendolo come fossi all’estero! Wall Street English Treviso ha organizzato un evento esperienziale completamente in lingua inglese di wine tasting presso Tenuta San Giorgio di Maserada Sul Piave. I partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata al vigneto e alla struttura produttiva a cui seguirà la degustazione dei vini più pregiati della produzione della Tenuta San Giorgio. Il tutto rigorosamente in lingua inglese secondo il nostro modello Learning by doing!

Wall Street English, leader nell’insegnamento della lingua inglese a livello mondiale, organizza ogni settimana eventi esperienziali a scopo didattico (Social Club). Wall Street aiuta ad imparare la lingua vivendola attraverso situazioni di vita quotidiana (Breakfast in English, Yoga/Golf/Padel in English, Dog training in English, Shopping Time in English, Book Club in English, Business English Social clubs, Webinar a tema anche per tecnici e professionisti, ecc….). Queste attività hanno il duplice scopo di riunire gli studenti in una atmosfera amichevole e rilassata e di consolidare e ampliare le proprie competenze linguistiche e lessicali. Non vi accorgerete nemmeno di parlare inglese!

L’attività è aperta a tutti i livelli linguistici e a tutte le età.