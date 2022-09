Workout aerobico Montello

Workout Nordic Walking dedicato a coloro che desiderano allenarsi su terreni diversi, con maggiori difficoltà, anche in previsione di eventuale partecipazione ai “cammini”. Si svolge a cicli sul Montello.



Obiettivi:

- migliorare il fitness personale

- fornire la preparazione fisica e organizzativa a coloro che desiderano intraprendere “cammini” di più giorni



Nuovo ciclo Montello aerobico (1° livello)



FASE 1: ciclo di 7+1 allenamenti (workout + escursione)



- una sessione iniziale a Villa Margherita per potenziare i muscoli non stimolati dal Nordic Walking

- workout aerobici con esercizi di rafforzamento

- Una escursione finale mirata (indicativamente sul Montello, 16 km circa)

- Durata allenamento: un’ora e mezza circa.

- da sabato 1 ottobre (1° incontro ore 9.30 a Villa Margherita) al 19 novembre (escluso 5 novembre) dalle ore 8:30 alle 10:00 + escursione sabato 26 novembre



FASE 2: ciclo di 1+4 allenamenti (palestra + workout)



- una sessione in palestra per irrobustire i muscoli non stimolati dal Nordic Walking

- workout di maggiore durata con zaino e orientamento

- Durata allenamento: due ore.

- da sabato 14 gennaio all’11 febbraio dalle ore 8:30 alle 10:30 + cammino finale 18/19 febbraio



Requisiti per partecipare

- padronanza della tecnica Nordic Walking

- buona salute

- pratica del Nordic Walking 2 volte la settimana (di cui una al sabato, per coloro che non frequentano altre discipline sportive aerobiche)



- E’ necessario il certificato medico.