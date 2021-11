Workshop "Potenzia le tue abilità in inglese da autodidatta"

Come si fa a gestire la paura di parlare in inglese? Quali tecniche possono essere utili per migliorare i propri testi? Come si può non andare in panico quando qualcuno ci parla in inglese?



Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui il consulente e tutor linguistico Gianluca Stival risponderà tenendo una serie di workshop in presenza con numerose tappe previste in tutta Italia.



Il prossimo evento si terrà presso VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 a MOTTA DI LIVENZA (TV) presso MOLETTO SOCIETÀ AGRICOLA in Via Moletto 19 - DALLE 17:00 ALLE 19:30.



Consigli semplici e molto pratici, in modo da imparare a gestire errori, dubbi e ansia da prestazione e apprendere i trucchi del mestiere per migliorare la lettura, la comprensione e la produzione orale in lingua inglese da autodidatta.



Il corso è pensato per studenti, freelance, professionisti e per chi sta imparando la lingua inglese, appunto, da solo/a. È progettato ad hoc per tutti coloro che hanno bisogno di quella carica giusta per non mollare, mettersi in gioco o per quelli/e che non sanno da dove cominciare.



I partecipanti potranno fare domande e intervenire in tempo reale, inoltre durante il corso è previsto l’intervento della Dott.ssa Elena Zanin, fondatrice delle scuole di lingue EZ Language Trainer e ideatrice della metodologia EZ.



Grazie al PASS VIP, infine, sarà possibile l’accesso a una consulenza individuale di 30 minuti gratuita con Gianluca Stival per esporgli i propri dubbi concordando un appuntamento.



Previsto il coffee break per tutti i presenti.



I posti sono limitati. Biglietti disponibili al seguente link: https://gianlucastival-motta-di-livenza.eventbrite.it