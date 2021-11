Migliora il tuo Business English vivendolo come in un’esperienza all’estero! Wall Street English Treviso e Mestre hanno organizzato un evento esperienziale completamente in lingua inglese di Business English ONLINE. Il teacher della prestigiosa scuola ti insegnerà a strutturare una mail commerciale, come svilupparne il corpo e concludere con un corretto congedo. Ci sarà ampio spazio per le domande e il confronto. Il tutto rigorosamente in lingua inglese secondo il modello Learning by doing!

Per partecipare vai a questo link

Wall Street English, leader nell’insegnamento della lingua inglese a livello mondiale, organizza ogni settimana eventi esperienziali a scopo didattico (Social Club e Webinar tecnici) per chi voglia conoscere la nostra scuola e per i propri studenti aiutandoli quindi ad imparare la lingua vivendola attraverso situazioni di vita quotidiana (Breakfast in English, Yoga/Golf/Padel in English, Dog training in English, Shopping Time in English, Book Club in English, Business English Social clubs, Webinar a tema anche per tecnici e professionisti, ecc….). Queste attività hanno il duplice scopo di riunire gli studenti in una atmosfera amichevole e rilassata e di consolidare e ampliare le proprie competenze linguistiche e lessicali. Non vi accorgerete nemmeno di parlare inglese!

WORKSHOP BUSINESS ENGLISH - HOW TO WRITE AN EFFECTIVE EMAIL (come scrivere un’email efficace)

Per partecipare registrati cliccando sul link e Wall Street ti contatterà per i dettagli.