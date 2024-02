Workshop "Il corpo comico"

Il corpo comico

Workshop condotto da Fabrizio Paladin



Il metodo che Fabrizio Paladin propone, sia a esperti che a principianti, è basato sulla maschera come strumento di una “mutilazione evolutiva”: coprendo il viso e tutte le espressioni che ne derivano, occorre trasferire al corpo, nella sua interezza, il ruolo di comunicazione del significato scenico al pubblico. L’oggetto maschera, quindi, funge da ostacolo da superare per uno sviluppo di potenzialità inespresse.

La Commedia dell’Arte viene qui intesa non come genere o stile ma come tecnica di creazione scenica incentrata esclusivamente sull’arte attoriale e non sul drammaturgo o sul regista. Essa fungerà da griglia sulla quale applicare tutti gli studi e ricerche dei grandi maestri del ‘900: Stanislavskij, Grotowski, Barba, Copeau, Artaud, Lecoq.



Fabrizio Paladin (Treviso,1975) attore, drammaturgo, regista, insegnante, cantautore, autore del libro Il teatro e la maschera. Nel 2004 vince il "Premio Omaggio a Giorgio Gaber". Il suo spettacolo Dr Jekyll e Mr Hyde, the strange show ha vinto la seconda edizione del Premio Internazionale Calanchi, è stato selezionato al Roma Fringe Festival 2015. Con lo stesso spettacolo ottiene la nomination come "Miglior Attore" al Fringe Festival di Roma nel 2015. Nel 2016 vince la VIII edizione di Stazioni d'Emergenza con lo spettacolo Hamle-tronic. Cantautore, armonicista, cantante e chitarrista, vincitore di "ArezzoWave" nel 2014.





