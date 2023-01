Workshop dedicato alla Didattica STEAM

Venerdì 10 febbraio 2023, dalle 14.30 alle 18.15, si terrà un workshop gratuito aperto a tutti, dedicato alla didattica STEAM, presso la Casa della fantasia e il Palazzo Municipale. In programma laboratori creativi condotti da Anna Mancuso e Cristina De Negri - docenti esperte in progetti STEAM - e visite guidate alla 40^ Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia condotte da Giacomo Bizzai - lettore ad alta voce e promotore del libro e dell’illustrazione.

Il pomeriggio si concluderà con una presentazione su invito dei risultati del progetto DArt4City e degli otto progetti STEAM realizzati e sperimentati negli istituti scolastici dei vari paesi partners. Le scuole spagnole della Fondazione CEU Cardenal Herrera - capofila del progetto - hanno sperimentato progetti dedicati alla cucina e all’architettura. Heron Digital Education & Mathisis Ltd - partner cipriota - ha testato la stampa 3D e la progettazione e l’uso di veicoli robotici. In Italia Alterevo ha focalizzato la progettazione su tematiche legate all’arte cinematografica e al consumo consapevole con i due progetti “Immagini in movimento” e “Icecream (S)TEAM. La Fondazione Št?pán Zav?el presenterà “Rendere visibile l'invisibile”, un progetto ideato per esplorare i sentimenti ed incoraggiare la creatività attraverso il tema della “casa dell’anima”. Il secondo progetto chiamato “AI for creative people” ha invece coniugato arti e tecnologie, con un focus sull’intelligenza artificiale. Entrambi sono stati ideati da Gabriel Pacheco - direttore artistico della Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia - e Anna Mancuso - docente e formatrice, esperta in STEAM, animatrice digitale.

L’evento, rivolto ad insegnanti, educatori, formatori, creativi e curiosi, è organizzato da Alterevo Società Benefit srl, in collaborazione con la Fondazione Št?pán Zav?el, per conoscere ed approfondire l’approccio interdisciplinare STEAM, come momento di disseminazione del progetto Erasmus+ KA2, dal titolo “DART4City - Empowering Arts and creativity for the cities of tomorrow”.

La mostra Le immagini della Fantasia 40 rimarrà aperta fino al 19 febbraio 2023, per poi itinerare in altre città in Italia e all’estero.

Programma dei laboratori e delle visite: https://fondazionezavrel.it/eventi/a-tutto-steam/