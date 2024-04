L’Associazione Kuidaore organizza il primo WORKSHOP di LETTURA ESPRESSIVA presso il Salone Polifunzionale della Cooperativa Solidarietà a Treviso.



Per INFO e PRENOTAZIONI 379.2586223 (Anche WhatsApp)



DESCRIZIONE DEL WORKSHOP

Non esistono voci “brutte”, ma solo voci capaci di comunicare bene o male.

Se ti capita di leggere ad alta voce conosci la differenza tra una lettura che riporta quello che c’è scritto e una lettura capace di rendere comprensibile un testo e possa far breccia nel cuore di chi ascolta.

Durante il workshop, tenuto dall’attore Gianluca Mancuso, imparerai le tecniche per modulare la voce e utilizzare bene la respirazione migliorando espressività ed interpretazione partendo dalla lettura di testi.

Il docente ti fornirà tutta la teoria necessaria per riuscire a leggere e parlare in pubblico in maniera consapevole ed efficace tramite un uso corretto dell’intonazione e della voce migliorando anche le tue capacità espressive.

L’obiettivo del workshop è imparare a leggere in modo coinvolgente, non faticoso per l’ascoltatore, così da facilitare la comprensione del contenuto e del significato.

È adatto a tutti coloro che vogliono migliorarsi e che intendono scoprire l’arte della buona comunicazione in quanto una corretta comunicazione è parte integrante della quotidianità.



DOCENTE

Il Docente Gianluca Mancuso è un attore diplomato presso l’Accademia d'Arte Drammatica "Palcoscenico" del Teatro Stabile del Veneto al Teatro Verdi di Padova.

Da sempre affianca al mestiere d’attore teatrale le attività di:

• narratore e lettore

• presentatore di serate, eventi e concerti

• regista

• conduttore e speaker

• voice-over (voce narrante fuori campo)

• docente di recitazione in corsi/laboratori teatrali

• docente nei corsi di lettura e dizione.



LUOGO

Salone Polifunzionale della Cooperativa Solidarietà

Via Fossaggera, 4/d - Santa Bona - Treviso



GIORNO E ORARIO

Sabato 4 e Domenica 5 Maggio 2024

Sabato pomeriggio 4 ore dalle 14.30 alle 18.30

Domenica 6 ore dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00



CONTRIBUTO

€ 150 (Comprensiva di Iscrizione FITA)

Il Workshop partirà con un numero minimo di 10 iscritti.



