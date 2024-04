Workshop di pittura miniature

Workshop di pittura dal vivo tenuto da Kiki’s Miniatures Mania, strutturato su due giorni.



DOCENTE

Kiki’s Miniatures Mania



LUOGO

Sede Streben Teatro

Lab-Oratorio Santa Maria del Rovere

Viale Brigata Treviso, 16 – Treviso



GIORNO E ORARIO

sabato 6 luglio e domenica 7 luglio 2024

dalle 10 alle 12 e dalle 14:00 alle 17:00

Possibilità di pranzare con il gruppo del workshop (luogo da definire).

Per il sabato sera, per chi lo desidera, può fermarsi per un aperitivo in compagnia e due chiacchiere. La stessa sera per chi si fermerà a dormire (e non solo), si terrà una cena in compagnia.



CONTRIBUTO

€ 160 a persona

La quota di partecipazione sarà rimborsata solo in caso di annullamento dell’evento.



ISCRIZIONI

Per prenotare il tuo posto, è necessario compilare il modulo di iscrizione che trovi cliccando sul pulsante rosso “ISCRIVITI ADESSO” qui sotto, ti verrà inviata una mail con gli estremi bancari per effettuare il pagamento entro il 31 maggio 2024.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Numeri di riferimento per info e prenotazioni:

392 1953869

info@strebenteatro.it



Il corso è accessibile a tutti i livelli di esperienza.



Argomenti: Consistenza e stesura del colore; come integrare la teoria del colore nella pittura; incarnato di diverse etnie; occhi; resa dei materiali e delle texture.



Cosa portare: Pennelli in setola naturale Kolinksy di diverse misure.

Le misure preferite sono molto personali, quindi nel dubbio portare le misure a disposizione.



Cosa viene fornito: Il modello che useremo, ovvero “The Mech” di Mindwork Studio (raffigurato nella locandina di questo workshop) già montato e primerato; mentre luce da pittura, tutti i colori necessari, wet palette e altro materiale utile verrà messo a disposizione durante il corso.



Cosa è compreso nel prezzo: 10 ore di lezione dal vivo, 1 mezzobusto di “The Mech”, 1 pdf riepilogativo degli argomenti trattati nel corso.



Costo: 160 € a persona (i posti sono limitati)



