Workshop



RICETTE VELOCI VEG PER L’ESTATE



La stagione estiva ci ispira ricette fresche e saporite, marinature, insalatone sazianti e proteiche. In questo workshop impariamo ad usare ortaggi ed erbe aromatiche per pasti veloci, freschi e nutrienti. Belli da vedere, per nutrirci sempre di bellezza!



Menù:

Insalatona di farro con fagiolini, mais dolce, formaggio “non formaggio”

Spaghetti di zucchine con salsa alle mandorle

Polpette di miglio e amaranto al limone

Involtini thailandesi con verdure ed erbe aromatiche

Hummus cicerchia, versione yummy!

La mitica Tartare vegana!



SOLO SU PRENOTAZIONE Al 3495432299



