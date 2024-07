Workshop online in scrittura cv e lettera di motivazione

Indirizzo non disponibile

Sei alla ricerca attiva di lavoro? Hai inviato diverse domande e non hai ricevuto risposte? Senti che potresti valorizzare meglio il tuo profilo?

Partecipa gratuitamente alla formazione online Citizens Xelerator con un? espert? di comunicazione nel mondo del lavoro.

Acquisirai nuove competenze per la redazione di curriculum vitae e lettera motivazionale con esercizi di applicazione pratica, feedback individuali e personalizzati.



Ti aspettiamo online giovedì 4 luglio 2024 dalle 11.00 alle 13.00



Iscriviti e riserva il tuo posto: https://bit.ly/3VjBTOA



Il link per partecipare verrà fornito subito dopo la registrazione a seguito di mail di conferma.



Grazie a questa formazione mirata potrai produrre autonomamente CV e lettere di motivazione efficaci e adeguate al mercato del lavoro contemporaneo.



Per maggiori informazioni scrivi a Cinzia Broccolo: cinzia.broccolo@cesie.org.