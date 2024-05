Workshop "Come combattere le zanzare"

Ti interessa scoprire soluzioni efficaci per combattere la zanzara?

Partecipa al workshop del 15 giugno, della durata di 2 ore, dalle 15,00 alle 17,00, presso il Bardin Garden Store, dedicato alla lotta contro la zanzara.

Durante il workshop riceverai una formazione gratuita per scoprire di più sul mondo della zanzara, comprese le soluzioni e i sistemi per allontanarla.

Scoprirai tutto sul Sistema Geyser con nebulizzatori creato da Stocker, un rivoluzionario sistema progettato per tenere lontane le zanzare in modo sicuro ed efficace.

Sarà presente l’esperto entomologo per illustrare le soluzioni e le tecniche per liberarsi dal fastidio della zanzara: l’importanza della strategia integrata e come importanza per ottenere risultati a lungo termine!

Durante il workshop, presenteremo l'innovativo sistema dei geyser con nebulizzatori creato dalla Stocker progettato per tenere lontane le zanzare in modo efficace e anche duraturo. Sarà un'opportunità per scoprire questa soluzione innovativa che potrebbe cambiare radicalmente la tua esperienza con le zanzare.

Il workshop è gratuito, ma non scordare di iscriverti per una migliore gestione dell'evento.

Iscriviti subito per assicurarti un posto.

Non aspettare che le zanzare arrivino in massa, fameliche e pronte a divorarti. Gioca d'anticipo e partecipa al workshop del 15 giugno al Bardin Garden Store!

