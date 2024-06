WP Festival - 2^ edizione

Tre giorni di musica e divertimento al Parco Dan di Vittorio Veneto. Inizia giovedì 20 giugno la seconda edizione del WP Festival, la rassegna musicale ideata dall’associazione culturale Gangsterocket. Dopo il successo dell’anno scorso, con più di tremila spettatori al Parco Dan, l’edizione 2024 riserva molte sorprese e novità per il pubblico, a partire dal giorno in più (giovedì), per proseguire con il second stage, i food truck, l’area giochi per i bambini. Attesissimi i paladini del punk italiano, i Punkreas, che saliranno sul palco del Parco venerdì 21 per l’unica tappa veneta del loro Electric Déjà-Vu – Reloaded Tour, ma grande attenzione anche per la serata di sabato 22, che porta a Vittorio Veneto un nome di punta dell’elettronica come quello del deejay olandese Gregor Salto, a conferma della cifra stilistica che ha definito il festival fin dal suo esordio: il venerdì nel segno del rock e della musica “suonata”, il sabato dedicato all’elettronica, ai bpm e al dancefloor.

“WP Festival nasce dall'idea dell'associazione Gangsterocket di creare un festival di musica per qualsiasi genere e generazione per ritrovare la voglia di stare insieme ovunque sia possibile, wherever is possible, per l’appunto - spiega l’organizzatore Thomas Casagrande - L'anno scorso abbiamo iniziato in punta di piedi, quest’anno il progetto si è ampliato, con il secondo palco che ospiterà i concerti di apertura, i food truck, l’area relax, due aree ristoro, la zona giochi per i bambini e un momento dedicato all’esibizione sportiva con una dimostrazione di boxe”.

Giovedì 20 i cancelli si apriranno alle ore 19.00 (entrata libera). Sul palco si avvicenderanno due band locali: Double Swindle e Geeno and the Santa Monica, seguiti dalle selezioni musicali by Come. Double Swindle è una storica punk rock band trevigiana che ha da poco festeggiato i 25 anni di carriere e che vede Martina alla voce, Tega alla batteria, Riky alla chitarra e Andrea al basso. Il quartetto si è esibito dal vivo in tutto il mondo, da Berlino alla Sicilia fino a Città del Capo. Geeno and the Santa Monica suonano punk metal e vengono da Vittorio Veneto.

Venerdì 21 apertura alle ore 19.00 (entrata libera) per l’aperitivo con il dj set marchiato Gangsterocket. Sul palco del WP Festival salirà una leggenda del punk italiano: i Punkreas, per l’unica tappa veneta del loro Electric Déjà-Vu – Reloaded Tour. Il quartetto milanese attivo dal 1989 e considerato la band di riferimento del punk italiano ha pubblicato il 26 aprile sulle principali piattaforme digitali Electric Déjà-Vu - Reloded (USM / Universal Music Italia), extended version di Electric Déjà-Vu, l’album che ha sancito l’atteso ritorno in elettrico del gruppo, uscito il 31 marzo 2023. Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), hanno rilasciato recentemente due nuovi singoli: “Ciao ciao”, pubblicato il 19 aprile, e “In Italy”. Entrambi i nuovi brani proseguono il percorso inaugurato il 31 marzo 2023 con l’uscita dell’album “Electric Déjà-Vu”: alla consueta energia e al suono delle chitarre made in Punkreas si accostano ancora una volta temi di riflessione su argomenti di grande attualità e d’impatto sociale. La band dà appuntamento live per tutta l’estate per una serie di show ad alto voltaggio, prodotti e organizzati da Tube Music Italy e Rollover Production, in cui saltare, cantare, pogare e sudare, in perfetto stile Punkreas. Quella di Vittorio Veneto è l’unica tappa veneta. Apriranno la serata i Circus Punk. Chiusura con il dj set di Brux.

Sabato 22 i cancelli si apriranno alle 17.00. Sul second stage si alterneranno dal vivo le band Demiurgency, Dma ed Aether Ego, oltre allo special show di Maison Rode. I dj set inizieranno alle 20.00 con Clodette, Eichplus e Segre. Il clou arriverà alle 22.00 con l’esibizione del dj e produttore olandese Gregor Salto, che ha dominato la scena dei club olandesi per oltre un decennio con la sua musica dance originale. Tracce come “Mas Que Nada”, “Paris Luanda” e “Damelo” sembrano sottolineare l’identità di Gregor come artista di matrice latina, ma uno sguardo più ravvicinato mostra il suo interesse per la musica pop, soul, africana e internazionale. Nel 2014 esce la sua hit “Para Voce” e a sua traccia con Pitbull, “Echa Pa’lla”, è stata nominata per un Grammy Award nella categoria Best Urban Song, e inoltre ha condiviso un Grammy con Pitbull nella categoria Best performance. La produttività senza pari di Salto ha fatto di lui un remixer estremamente popolare. Il remix di Gregor Salto di “Diamonds” di Rihanna è stato incluso sulla versione deluxe del suo ultimo album “Unapologetic”. Inoltre ha confezionato remix per pop star come J – Lo, Rita Ora, Skunk Anansie, India.Arie e George Michael e DJs come Nicky Romero, Axwell, Bob Sinclar e Roger Sanchez. Presente nei maggior festival del mondo dal Tomorrowland all’Ultra, cerca costantemente di oltrepassare i confini esistenti e affrontare nuove sfide, sempre con un occhio fisso sulla scena della danza internazionale in continuo cambiamento. “Sono noto per essere un produttore piuttosto versatile”, afferma Gregor. E chi può dargli torto.

Tutte le giornate del Festival sono a ingresso gratuito e saranno aperte e concluse da dj set.

L’area del festival sarà attiva dalle 19.00 alle 2.00 giovedì e venerdì e dalle 17 alle 2.00 sabato.

Informazioni sulle pagine Facebook e Instagram WP Festival e Gangsterocket

Infoline 329 2777738.