WP Festival - 1^ edizione

Il punk rock dei Derozer e la musica house del dj e produttore Tommy Vee protagonisti della prima edizione del WP Festival, al Parco Dan di Vittorio Veneto il 23 e il 24 giugno. Il nuovo format ideato dall’associazione culturale Gangsterocket e patrocinato dal Comune di Vittorio Veneto animerà di musica, food truck e performance l’area verde di via Schiaparelli.



WP sta per Wherever Possible: “Laddove possibile - spiega l’organizzatore Thomas Casagrande - intendiamo divulgare musica come senso di cultura, unione, credo e passione. Pensiamo che la musica sia libera e di tutti, espressione di uno spirito che infonde libertà e per questo non deve mai trovare ostacoli”. Il primo paletto che la due giorni di festival abbatte è il confine fra generi, unendo il punk rock di una leggendaria band italiana come i vicentini Derozer (venerdì 23) alle selezioni house ed elettroniche del dj veneziano Tommy Vee (sabato 24).



L’apertura del festival - tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con contributo responsabile - è fissata per venerdì 23 giugno alle 19. Headliner della prima serata saranno i vicentini Derozer, una delle band che ha scritto la storia del punk rock in Italia. Il gruppo fa tappa a Vittorio Veneto con il Summer Tour 2023 e una scaletta di sole hit, all’insegna di Unione, Festa e Tribù. Lo show non sarà solo un live, ma una vera e propria “Chiamata ai Bicchieri” per festeggiare assieme il ritrovarsi dopo tanto tempo. I Derozer si sono formati a Vicenza nel 1989 e nel corso degli anni hanno prodotto ben 8 album raggiungendo l’apice del successo negli anni d’oro della scena punk italiana. Le loro canzoni - a partire da quella più famosa, “Branca Day” - e i loro dischi hanno segnato un’intera generazione. Il tour 2023 li terrà impegnati fino a dicembre e fa seguito al loro grande ritorno sulle scene dopo 10 anni con il live del 2018 a Berlino (sold out) il Branca Day Tour dell’anno scorso.



L’opening act sarà affidato ai Yokoano, gruppo alternative rock capitanato da Dani Marceca, già frontman delle Pornoriviste, tra le band più interessanti dell’ondata di pop punk italiano degli anni Novanta/Duemila. Yokoano sono Dani Marceca (voce), Dario Magri (batteria), Mattia Foglia (basso) e Simone Fry Ceriotti (chitarra). Il loro sound è diretto e caratterizzato da canzoni che spaziano da momenti più riflessivi a vere esplosioni di schizofrenia musicale. Hanno all’attivo tre album, “Yokoano” (2010, Canapa Dischi), “Ventre” (2013, Maninalto!), e “Le Onde” (2020, IndieBox Music). Attitudine punk e influenze Alt-Rock che si combinano con melodia, struttura e sensibilità dando alla luce un sound vicino al mondo dell'indie-rock. Prima e dopo i live ci sarà il dj set di Ekidna.



Il giorno successivo, sabato 24 giugno, si cambia sound e si entra nei territori della musica dance ed elettronica con un maestro della consolle come Tommy Vee. Dj e produttore di fama internazionale, volto noto anche al grande pubblico per la partecipazione nel 2004 alla quarta edizione del Grande Fratello, farà ballare il pubblico nella seconda sera del WP Festival. Tommaso Vianello aka Tommy Vee è nato a Venezia nel 1973. Si è avvicinato alla musica a 12 anni; a 14 anni suo padre gli comprò il primo giradischi Technics 1200: fu amore a prima vista. Le prime serate alle feste a casa di amici, poi i club veneziani, gli ascolti jazz, soul e funk guidati, i set acid-jazz e vocal-soulfull house, l’incontro con i dj Spiller e Keller. Con Spiller forma il duo Laguna (1996), producendo il primo ep da cui viene tratto il brano massive club “Spiller from Rio”. Da lì il decollo, con i dj set da resident in tutti i club del distretto veneziano, dal Muretto al Matilda all’Extra Extra. Nel 1998 con Keller e Sisca dà vita al progetto dance Moltosugo e firma con la Airplane Records di Mauro Ferrucci e Frankie Tamburo. Tommy Vee firma con la credence “Aadizookanag- traditional story” e con il nickname Moltosugo è coinvolto in Db Boulevard, Moony, Double Dee, Lucrezia e molte altre produzioni dal 2000 al 2010.Nel 2004 partecipa al Grande Fratello, rimanendo nella casa per 3 mesi e facendosi conoscere in tutta Italia, non solo come concorrente ma anche e soprattutto come deejay. Il suo brano “Stay” feat Cece Rogers è un successo, collabora con Laura Pausini, Vasco Rossi, Jovanotti, per poi ributtarsi nel mondo dei club e della nightlife. Negli ultimi 15 anni ha lavorato allo Space Ibiza, all’Amnesia e al Bluemarlin. Considerato uno dei dj italiani più rappresentativi, Tommy ha anche altri soprannomi come Plaster Hands e Dose 4. È co-proprietario della Airplane Records.



Tommy Vee sarà preceduto dall’esibizione del trevigiano Vettori, maestro nel miscelare elettronica dance, cantautorato italiano e video-art, e supportato dai dj set di Segre, Eichplus, Depo, e Dewere. A completare la serata, “Memento_studio 1,” performance del collettivo Maison Ròde Waiste Culture che unisce danza, moda, fuoco e passione.



L’area del festival sarà attiva dalle 19 alle 2.00 venerdì e dalle 18 alle 2 sabato. Ingresso gratuito con contributo responsabile.

Informazioni sulle pagine Facebook e Instagram WP Festival e Gangsterocket

